Mors-Thy er klar til anden akt mod guldkandidater: - Vi er blevet klogere på, hvor vi kan ramme dem

HÅNDBOLD:Man kan formentlig vække Niels Agesen midt om natten og få ham til at fortælle om GOG's angrebsmønstre.

Fynboerne fylder nemlig meget i Mors-Thy-trænerens bevidsthed i disse dage. I tirsdags tabte Mors-Thy med 24-30 i Gudme i den første af to kampe om en plads i gruppespillet i European League.

Der er returkamp på tirsdag i Nykøbing, men allerede lørdag tørner de to hold sammen samme sted i HTH Herreligaen.

- Vi kan godt synes, at det er surt at skulle møde det samme hold tre gange i træk, men udover at vi selvfølgelig skal prøve at vinde lørdag og også spille vores chance på tirsdag, har jeg valgt at anskue det sådan, at det er en god mulighed for virkelig at få peget på de steder, hvor vi ikke flytter os.

- Det bliver mere tydeligt, når vi nu ikke møder en ny modstander hver gang. Det er en god måde på finde ud af, hvor det eksempelvis går galt i min overlevering til spillerne. Hvis vi angriber det på samme måde, men der ikke sker noget, skal vi jo gøre noget anderledes, siger Niels Agesen.

Han tog allerede en del læring ud af den første af de tre akter.

- Vi lærte, hvor vi skal være skarpe, hvis vi skal have en chance. GOG brændte selvfølgelig også chancer, men vi gav groft sagt nogle bolde væk på nogle børnefejl, hvor vi vurderede forkert og forcerede nogle afslutninger i situationer, hvor det var mere gavnligt at holde spillet kørende.

- Det er en balancegang, for vi vil gerne holde et vist tryk på modstanderne set over tid, så det handler om hverken at blive for henholdende eller at trykke for meget på.

- Vi er blevet klogere på, hvor vi kan ramme GOG. Det store spørgsmål er jo, om vi kan efterkomme det, der skal til, men jeg synes klart, at der er nogle punkter, hvor vi kan gøre det bedre, så GOG ikke får lov at bruge deres spidskompetencer i samme grad, og så er der nogle punkter, hvor vi skal være skarpere og mere kyniske, siger Niels Agesen, der ikke har mistet troen på, at hans hold kan true det hold, der umiddelbart ligner Aalborg Håndbolds hårdeste guldkonkurrent i denne sæson.

- Vi siger jo altid, at hvis vi ikke er på 100 procent, så kan vi tabe til alle, men hvis vi er skarpe, kan vi også slå alle. Vi ved dog godt, at det kræver en af de dage, der ikke er flest af, siger Niels Agesen.