Mors-Thy er klar til ny pokaljagt i Boxen

HÅNDBOLD:Drømmen om at gentage sidste sæsons historiske pokaltriumf lever fortsat for Mors-Thy Håndbold.

Tirsdag aften sikrede nordvestjyderne sig nemlig for anden sæson i træk en plads ved Santander Cuppens Final4-stævne i Herning, da Fredericia HK trods hjemmebanefordel blev elimineret med 34-28 i kvartfinalen.

Fredericia HK - Mors-Thy Håndbold 28-34 (11-16) Stillinger undervejs: 3-4, 7-8, 8-11, 9-14, 11-16 (pausestilling), 14-18, 17-20, 18-23, 20-27, 24-30 Topscorer, Fredericia: Andreas Kragh Martinusen 7 Mål, Mors-Thy: Bjarke Christensen 9, Erik Toft 8, Emil Hansson 3, Axel Franzén 3 Lasse Pedersen 3, Andreas Nielsen 2, Tim Sørensen 2, Sander Øverjordet 1, Kasper Lindgren 1, Rasmus Henriksen 1, Mikkel Krogh Christensen 1 Udvisninger: Fredericia 4, Mors-Thy 3 VIS MERE

Efter en jævnbyrdig start, hvor ingen af de to hold havde problemer med at komme til scoringer, tog Mors-Thy teten midtvejs i første halvleg.

Indskiftede Rasmus Henriksen fik godt fat i målet, og i den anden ende var gæsterne stadig skarpe.

Efter 22 minutter gav det aftenens første femmåls-føring, da Rasmus Henriksen sendte bolden ned i et tomt Fredericia-mål til en føring på 13-8. Den afstand holdt Mors-Thy halvlegen ud, så gæsterne kunne gå til pause med en føring på 16-11.

Fra anden halvlegs start var det en godt skydende Erik Toft, der sørgede for, at Mors-Thy holdt hjemmeholdet på fornuftig afstand. Fredericia kom godt nok op på 16-19 efter et par Mors-Thy-fejl, men gæsterne fik hurtigt genetableret en femmåls-føring.

Med et kvarter tilbage var stillingen 23-18 i nordvestjysk favør, men selv om Fredericia igen fik reduceret forspringet til tre mål, trådte Erik Toft atter i karakter, når Mors-Thy havde mest brug for det. Nordmanden slog til tre gange i træk, og det tog det sidste håb ud af Fredericia-spillerne.

Bjerringbro-Silkeborg sikrede sig tirsdag også en plads i Final4, mens Skjern og GOG mødes i aften. Aalborg Håndbold spiller først sin kvartfinale mod TTH Holstebro 10. november.

Final4 spilles i Jyske Bank Boxen i weekenden 26. og 27. marts 2022.