Mors-Thy er reddet efter ny sejr

HOLSTEBRO:Mors-Thy Håndbold kan glemme al frygt for nedrykning fra herrernes bedste håndboldrække.

Det er en kendsgerning, efter at det torsdag aften blev til en sejr på 24-22 på udebane over TTH Holstebro. Det er den anden sejr af ligeså mange mulige i nedrykningsspillet og tilsat det point, Mors-Thy fik med over fra grundspillet bringer pointhøsten op på fem.

Derfor kan Mors-Thy nu ikke længere ende på den sidsteplads, der vil medføre kvalifikationskampe om forbliven i ligaen.

TTH Holstebro - Mors-Thy Håndbold 22-24 HTH Herreligaen, nedrykningsspil

Stillinger undervejs: 2-2, 5-4, 6-7, 7-12, 10-15 (pausestilling), 11-16, 13-18, 15-21, 18-22, 20-23

Topscorer, TTH Holstebro: Frederik Tilsted 4, Nikolaj Enderleit 4

Mål, Mors-Thy Håndbold: Mads Svane Knudsen 6, Frederik Bjerre 5, Marcus Midtgaard 5, Lasse Pedersen 4, Nicolaj Spanggaard 2, Oscar von Oettingen 1, Mads Thymann 1,

Udvisninger: TTH Holstebro 3, Mors-Thy Håndbold 1

Tilskuere: 1958 VIS MERE

Mors-Thy var længe ovenpå i Holstebro, men en scoringskrise i slutningen af kampen var lige ved at bringe en ellers sikker sejr i fare.

I kampens indledning var det til at se, hvorfor torsdagens kombattanter i disse uger spiller for at undgå nedrykning i stedet for at spille om medaljer. Hos begge hold stod fejlene i kø, og efter 10 minutters spil var der således lavet flere tekniske fejl end mål.

Det fik Mors-Thy hurtigst rettet op på. Fejlene blev minimeret, og da Svend Rughave også stod fremragende i målet foran et velfungerende forsvar, kunne gæsterne score fem gange i træk og gå fra 4-6 til en føring på 9-6.

Den kommende Mors-Thy-spiller Frederik Tilsted fik brudt TTH Holstebros næsten otte minutter lange scoringspause, men det ændrede ikke på, at Mors-Thy havde sat sig tungt på kampen.

Anført af Mads Svane Knudsen, Marcus Midtgaard og Lasse Pedersen blev alle hjemmeholdets mange fejl nu straffet, og det bragte kort før pausen Mors-Thy foran med 15-9.

TTH Holstebro fik et lille håb, da Nikolaj Enderleit flot kringlede et frikast i mål efter tid, så Mors-Thy måtte nøjes med en føring på 15-10 ved pausen, men selv om gæsterne først fik scoret anden halvlegs første mål efter fire et halvt minut, var der ikke nogen grund til bekymring.

Hjemmeholdet forsøgte sig med syv mod seks i angrebsspillet, men kunne stadig ikke finde en vej gennem Mors-Thys forsvar, og derfor gæsternes føring øget til seks mål midtvejs i anden halvleg.

En flyvende Frederik Bjerre gjorde det også til 22-15 mod sin kommende klub, men så åbnede en scoringskrise døren på klem for TTH, men da Mads Svane Knudsen med godt seks minutter tilbage stoppede næsten otte minutters scoringspause, kunne han bringe Mors-Thy foran med 23-19.

Mads Svane Knudsen var også manden bag Mors-Thys sidste scoring, der endegyldigt sikrede overlevelsen.