Mors-Thy er snublende tæt på slutspilspladserne: - Indbyrdes er vi udfordret

HÅNDBOLD : Søndag vandt Mors-Thy Håndbold med 27-24 i Skjern. Dermed tog de sæsonens anden sejr mod et af ligaens stærkeste hold.

Med sejren ligger Mors-Thy med samme pointantal som SønderjyskE og Århus Håndbold i Primo Tours Ligaen. Dermed indtager de tre hold ottende- til tiendepladsen og ligger altså i tæt kamp om slutspilspladserne.

- Det er svært at sige, hvor pointene ligger henne. Dagsformen bliver afgørende. Det svære for os er, at vi er dårligst indbyrdes med mange af holdene omkring os. Det interne kan komme i spil, siger Mors-Thy Håndbold-træneren.

Med en sejr i Skjern kan træner Søren Hansen nemlig bruge mentaliteten fra årets første kamp til at se frem mod onsdagens opgør mod endnu et stærkt hold.

- Bjerringbro kan kigge lidt på den her kamp, og de har bedre ben, fordi de spillede fredag. Men vi har en glæde og lyst, som kan bruges igen. Sejre giver lyst, og den tager vi med. Vi vil prøve at tage den her selvtillid med os og fortsætte med at arbejde med de roller, som fungerer for holdet, lyder det fra cheftræneren.

Bjarke Christensen og Erik Toft blev søndag topscorere mod Skjern. De stod hver for fem mål.