Mors-Thy får besøg af tidligere træner: - Det plejer at være intenst

HÅNDBOLD:Når Mors-Thy Håndbold onsdag tager imod Lemvig-Thyborøn, så er der et velkendt ansigt i spidsen for gæsterne.

Cheftræner Anders Thomsen har tidligere stået i spidsen for Mors-Thy og ser frem mod et særligt ligaopgør for holdene.

- I sind er der ikke langt mellem klubberne, og kampene plejer at være intense. Der er stadig et lillebror-storebror-forhold, hvor de har sikret sig en sikker ligastatus, mens vi kæmper lidt mellem liga og toppen af 1. division, fortæller Anders Thomsen.

Han fokuserer især på at ramme Mors-Thys kollektiv, når vestjyderne kommer på besøg i Thyhallen, hvor værterne har stået ualmindeligt stærkt i år.

- Det handler om at rode lidt ved deres rytme på holdet. Det er ikke nok at holde spillere som Marcus Dahlin eller Erik Toft ude af spillet. Så kommer der hurtigt andre gode aktioner fra resten af holdet, siger cheftræneren.

Det vestjyske opgør spilles klokken 19.30.