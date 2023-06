Mors-Thy får tilgang af endnu en Toft Hansen

THY-MORS:De fleste kender brødrene Toft Hansen, der har taget springet fra Mors-Thy Håndbold og ud i den store håndboldverden. Nu kommer Henrik Toft Hansen snart hjem til Mors-Thy efter sin tid i Paris Saint-Germain, og med sig har han hustruen Ulrika Toft Hansen.

Den tidligere svenske landsholdsspiller skal være assistent for U17-drenge 1 på det nordvestjyske akademi. Bag sig har hun en DM-titel samt erfaring fra Champions League og OL.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang med trænerjobbet på U17-drengene på Mors-Thy Håndbold Akademi. Jeg har, siden jeg stoppede med at spille, haft et stort ønske om at fortsætte indenfor håndbolden, og jeg har deltaget på træninger med de svenske ungdomslandshold og fundet ud af, at jeg rigtig gerne vil prøve mig selv af som drengetræner, fortæller Ulrika Toft Hansen i en pressemeddelelse.

Hun begynder i sin rolle som ungdomstræner den 1. juli.