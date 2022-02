Mors-Thy fik tredje sejr i træk mod svær modstander

HÅNDBOLD:Mors-Thy spillede sig varme i løbet af første halvleg, og det var nok til at holde Bjerringbro-Silkeborg bag sig fra midten af første halvleg og vinde kampen med 26-22.

En fyldt hal i Sparekassen Thy Arena på Mors var spændte på kampens start, og de støttede godt om deres håndboldhelte, men det var som om, at Mors-Thy havde svært ved at finde sig til rette i begyndelsen af kampen.

To sejre i træk i HTH Herreligaen burde give selvtillid, men det var Bjerringbro-Silkeborg, der kom ud med den største tro på tingene i indledningen. Mors-Thy havde især svært ved at få fat i storskytten William Bogojevic.

Han gjorde rigtig ondt på nordjyderne, og han scorede fem af gæsternes første ni mål, der ledte til, at Mors-Thy hang efter med 6-9 små 18 minutter inde i kampen. Herefter vendte første halvleg helt på hovedet efter en timeout fra cheftræner Niels Agesen.

De blåblusede fik fuldstændig styr på Bjerringbro-Silkeborgs venstreback og resten af modstanderens offensiv med stor hjælp fra en målmand ved Rasmus Henriksen, der endnu engang præsterede fra kampens start.

Mors-Thys offensiv kom også lidt bedre i gang efter en sløv start, men de kom alligevel ikke helt op på den store klinge i første halvleg. De små forbedringer, de gjorde sig, var dog nok til at vinde den sidste del af første halvleg og dermed gå til pauseføring med 12-10.

Kampfakta Mors-Thy - Bjerringbro-Silkeborg 26-22 Stillinger undervejs: 0-3, 6-6, 6-9, 10-10, (12-10). 15-11, 16-14, 19-17, 22-19, 25-21. Mål, Mors-Thy: Erik Toft 5, Mads Hoxer 5, Lasse Pedersen 4, Bjarke Christensen 3, Sander Øverjordet 2, Andreas Nielsen 2, Tim Sørensen 2, Axel Franzén 2, Marcus Midtgaard 1. Topscorer, Bjerringbro-Silkeborg: William Bogojevic 7. Udvisninger: Mors-Thy 3. Bjerringbro-Silkerborg 4. Tilskuere: 1165

Mors-Thy fik en bedre start på anden halvleg end første, og storskytten Erik Toft tog især teten med to scoringer, der efter cirka 36 minutters spil sikrede holdet en føring på 15-11, før Bjerringbro-Silkeborg-træneren forlangte timeout.

Det brød Mors-Thy-spillernes gode stime, for Bjerringbro-Silkeborg kom hurtigt tilbage i opgøret, og var kort tid efter kun bagud 15-14. Der var lagt op til drama de sidste 20 minutter, og det kunne også mærkes på et oplagt hjemmepublikum.

Det var en kamp, der var præget af to gode forsvar, og det gjorde også, at det var svært for nogle holdene for alvor at trække fra, men det var hele tiden med Mors-Thy i front.

Til tider var holdet foran med tre mål, og fornemmelsen var, at Bjerringbro-Silkeborg ikke evnede at svare tilbage. Det kunne de heller ikke, og derfor endte det for tredje gang i træk i HTH Ligaen med sejr til Mors-Thy.

Mors-Thy går to svære kampe i møde i HTH Ligaen, når de tirsdag ude møder Skanderborg Aarhus og torsdag møder TTH ligeledes på udebane.