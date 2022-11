Mors-Thy fightede flot men forgæves mod fynsk overmagt

GUDME:Et nederlag i mændenes håndboldliga giver som bekendt ikke point, men som en trøstepræmie kan Mors-Thy Håndbold glæde sig over, at man pressede GOG i stort set alle 60 minutter af kampen, der endte med en fynsk 37-31-sejr.

Dagens solstrålehistorie fra Mors-Thys nederlag på Sydfyn er ubetinget et comeback fra keeper Svend Rughave, der har kæmpet med en skade, siden han vendte tilbage til klubben inden denne sæson.

Han har hele tiden sagt, at januar ville være en form for skæringsdato, men han har slået sin egen tidsplan godt og grundigt. Derfor var han at finde på bænken, og der blev han ikke siddende. Tværtimod. Da Rasmus Henriksen ikke fik en ønskværdig indledning på kampen blev Rughave sendt i spil, og selvom han næppe vil påstå at være i topform, så gav han prøver på, hvorfor han er et kæmpe målmandstalent, som man får stor glæde af i fremtiden.

Blandt andet blev det til to straffekast-redninger fra Rughave, der i lighed med Rasmus Henriksen havde det svært mellem stængerne.

GOG gjorde det nemlig godt rent offensivt, og Mors-Thy blev straffet prompte, når der blev begået fejl. Omvendt var det også værd at notere sig, at de unge Mors-Thy-spillere bed godt fra sig.

Nok var der også fejl, men spillere som Mads Svane og Kristian Vukman gik dejligt uimponerede til opgaven. Ved pausen var GOG blot foran med 19-17, men GOG strammede grebet i begyndelsen af anden halvleg. Fra stillingen 21-19 til mestrene gik det stærkt. Fem GOG-scoringer i streg afgjorde mere eller mindre kampen - troede man.

Sagen var nemlig den, at MTH ikke gav op, man kæmpede sig tilbage på 32-29 og havde oven i købet bolden. Det blev der dog ikke mere ud af, og så kunne GOG køre sejren sikkert i hus.

GOG havde hele tiden lige det ekstra snit over spillet, som gjorde, at det virkede som en svær opgave at komme tilbage på omgangshøjde. Med GOG's sejr trækker fynboerne fra i toppen, hvor Aalborg Håndbold lige nu ser ud til at have sine udfordringer at kæmpe med.

For Mors-Thys vedkommende var det næppe i Gudme, at man havde kalkuleret med to point, men indsatsen og ikke mindst comebacket til Svend Rughave er ubetinget positive elementer, som man kan tage med til de kommende kampe.