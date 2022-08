Mors-Thy fik fire på stribe

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold hentede torsdag den fjerde sejr i træk i optakten til den kommende sæson, da svenske Alingsås blev besejret med 26-21.

Det var Mors-Thys'tredje testkamp i Viborg i denne uge. Mandag og tirsdag blev det til sejre over henholdsvis norske Kristiansand og svenske Redbergslids IK, mens det i fredags blev til en sejr over TTH Holstebro hjemme i Nykøbing.

- Vi begynder at ligne et hold nu. Vi får sat folk i scene, timingen er bedre, og der er også en god dynamik i vores forsvar. Der er dog lang vej igen, for vi har faktisk slet ikke brugt tid på vores defensiv endnu, men indtil videre har vi fået det ud af træningskampene, vi gerne ville. Vi har fået prøvet noget forskelligt af og set hvem, der kan hvad, siger Mors-Thy-træner Niels Agesen.

Også på skadesfronten har Mors-Thy fået godt nyt i denne uge sammenlignet med ugen forinden, hvor en god håndfuld spillere sad ude.

- Det er gået okay, og det tyder jo på, at de spillere, vi holdt ude, ligeså stille og roligt kommer tilbage. Mads Svane og Svend Rughave er stadig ude, men i dag kunne vi eksempelvis give 10 minutter til Tim Sørensen og Oscar von Oettingen, konstaterer Niels Agesen, der til forskel fra sidste uge også har rådet over Andreas Nielsen og Marcus Norrbrink i Viborg.

Allerede lørdag venter endnu en testkamp, når det gælder et nordjysk lokalopgør mod Aalborg Håndbold i Fjerritslev.

- Det skal vi nok blive klar til. Vi kommer hjem med færre skader, end vi tog afsted med, så det er positivt, siger Niels Agesen.