Mors-Thy fik kontrakniven at mærke i Fredericia

FREDERICIA:Mors-Thy Håndbold har fået en dårlig vane med at komme elendigt fra land i ligakampene. For tredje gang efter VM-pausen var man i kamp, og for tredje gang måtte Niels Agesen se sine spillere komme skævt i gang med en kamp.

Der var ikke spillet fire minutter af kampen, da Fredericia bragte sig på 5-1. Det fik Niels Agesen til at tage timeout. Lige lidt hjalp det, for Fredericia moste bare på og kørte MTH over i den resterende del af første halvleg.

Lige meget hvilket modtræk, der blev forsøgt fra nordvestjysk side, så blev det bare overtrumfet af et hjemmehold, der i den grad var skarp til at straffe Mors-Thys fejl.

Fredericia HK - Mors-Thy Håndbold (36-25 (21-12) Håndbold, mænd, HTH Ligaen

Stillinger undervejs: 5-1, 9-4, 13-7, 14-8, 18-10, 23-13, 25-14, 28-16, 32-20, 35-24

Topscorer for Fredericia: Kasper Young 10, James Scott 8.

Målscorere for Mors-Thy: Mads Thymann 4, Mads Svane Knudsen 4, Lasse Pedersen 3, Tim Sørensen 3, Axel Franzen 2, Frederik Bjerre 2, Kristian Vukman 2, Andreas Nielsen 2, Marcus Midtgaard 1, Oscar von Oettingen 1, Magnus Norlyk 1.

Udvisninger: Fredericia 0, Mors-Thy 0 VIS MERE

Mors-Thy forsøgte at gå i syv mod seks angrebsmæssigt, men det kastede en række tekniske fejl og lette Fredericia-scoringer af sig. Når Fredericia kom op at spille stationært angrebsspil, var det heller ikke en dans på roser for MTH-forsvaret, der i den grad så besværet ud.

Ved pausen var kampen reelt afgjort. Hjemmeholdet havde bragt sig foran med 21-12, og alle forhåbninger om point til Mors-Thy var begravet.

Efter pausen blev det bedre, uden det blev godt for Mors-Thys vedkommende. Der blev fortsat brændt lystigt på en storspillende Thorsten Friis i Fredericia-målet. Han noterede sig for 12 redninger, hvilket er fire mere, end dem som Svend Rughave og Rasmus Henriksen kunne diske op med.

Fredericia kom undervejs foran med et tocifret antal mål, og sådan sluttede det også. Værd at notere sig var, at Fredericia havde scoret 11 mål på kontra, mens Mors-Thy, der gerne vil prioritere netop kontrafasen blot havde leveret en enkelt scoring i den del af spillet.