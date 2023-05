Profil fik det perfekte punktum i Mors-Thy

AARHUS:Det var sidste nat med kliken for flere af Mors-Thys spillere, da ligaholdet var en tur i Egå for at møde Aarhus HC, der normalt frister i 1. division.

Mens andre ligahold har haft problemer med at avancere til næste runde, så var der ingen slinger i valsen for Mors-Thy, der ganske overlegent bookede billet til næste runde.

Efter første halvleg var Mors-Thy foran med 15-7, og dermed var anden halvleg en formalitet, som Niels Agesens tropper fik klaret på flotteste vis.

Den stærke indsats i pokalkampen markerede et punktum for denne sæson for Mors-Thy, der har sluttet stærkt af.

Fire sejre i ligeså mange kampe i kvalifikationsspillet vidner om styrke, da der var mest brug for den. Nu takker en lang række spillere af og gør plads til blandt andet Henrik Toft, Frederik Tilsted og Henrik Tilsted, der kommer hjem til næste sæson.

Det bliver uden Frederik Bjerre, der efter fem sæsoner på Mors rykker videre til TTH, men det er ikke uden vemod, at den dygtige fløjspiller takker af i klubben, der har bragt ham trygt ind i seniortiden.

- Jeg vil huske Mors-Thy som en stor familie. Det er virkelig den følelse, jeg vil tage med videre. Det er fantastisk at spille både i Nykøbing og Thisted. Jeg har nydt at have hjemmebane der, og jeg vil glæde mig til at komme på besøg som en del af udeholdet, siger Frederik Bjerre.

Det er særligt passionen hos Bette Balkan, der har sat sig nogle spor hos Frederik Bjerre.

- Det er kæmpe stort at spille foran sådan et publikum. Det er virkelig noget, jeg vil huske, siger han.

Frederik Bjerre er ikke den eneste, der takker af på fløjen. I den modsatte side er det også et farvel til Tim Sørensen, der stopper karrieren. Netop Tim Sørensen har spillet en vigtig rolle sammen med Lars Krarup i Frederik Bjerres flotte udvikling.

- Jeg har studeret Tim meget i forhold til, hvordan han gør tingene og særligt, hvordan han dækker op. Så må jeg også bare sige, at Lars Krarup har betydet meget for min udvikling. Det er dejligt, at vi kunne slutte godt af, for det er jo også en afsked for ham med klubben. Lars var med til at forme mig, da jeg var en del af akademiet, og jeg vil altid være taknemmelig for den hjælp, siger Frederik Bjerre.