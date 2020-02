Mors-Thy fik revanche: Smadrer KIF Kolding på udebane

HÅNDBOLD:Fredag aften kunne Mors-Thy Håndbold få revanche fra sidste år, hvor KIF Kolding hentede sæsonens første sejr på Mors. I Kolding hentede cheftræner Søren Hansens tropper til gengæld to sikre point, som varmer i jagten på slutspillet i Primo Tours Ligaen.

Thy og Mors' ligahold vandt 38-27.

Mors-Thy fulgtes godt ad med hjemmeholdet gennem første halvleg. Nordvestjyderne lagde sig hurtigt i front med et par mål, mens tiden hastig nærmede sig pausen i Kolding.

Den nyankomne venstrefløj Bjarke Christensen stod især for at holde Mors-Thy inde i kampen gennem første halvleg, da den tidligere Skjern-spiller stod for syv mål inden pausen. Tre af disse var på straffekast, hvor holdets nyeste mand har tilvundet sig rollen som Søren Hansens foretrukne skytte.

I begge ende var der dog problemer med at holde angrebene nede. Målmand Søren Pedersen blev efter 10 minutter sat på bænken til fordel for sin yngre målmandskollega. Men Nicklas Graugaard havde også svært ved at komme i gang mellem stængerne.

I de sidste sekunder før pausen formåede gæsterne at udbygge til en solid føring, da hjemmeholdets Chris Holm Jørgensen ramte stolpen, hvorefter Lasse Pedersen hurtigt eksekverede og scorede første halvlegs sidste mål til 13-18.

Efter pausen begyndte Mors-Thy stille og roligt at udbygge føringen. Især Emil Bergholt gjorde ondt på KIF Kolding inde på stregen. Nicklas Graugaard oppede også sin redningsprocent i målet.

Med 10 minutter igen kunne Bjarke Christensen sætte endnu et mål ind, da KIF Koldings Jens Peschardt tabte en bold. Dermed kom Mors-Thy foran 34-23, og det lignede to sikre point på udebane.

Gæsternes talentfulde back Mads Hoxer fik til sidst lov til at lukke ballet og sikre storsejren til 27-38 i Kolding.

Med sejren er Mors-Thy Håndbold igen á point med SønderjyskE og Skanderborg Håndbold. Dermed er det kun de indbyrdes kampe, som indtil videre holder nordvestjyderne uden for slutspilspladserne i Primo Tours Ligaen.