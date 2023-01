Mors-Thy fik skidt generalprøve

SKIVE:Det blev 32-32 mod 1. divisionsholdet fra Skive, da Mors-Thy Håndbold tirsdag spillede den sidste testkamp, inden HTH Herreligaen genoptages om halvanden uge med en udekamp mod Sønderjyske.

Og på den måde fik Mors-Thy en skidt generalprøve, lyder dommen fra cheftræner Niels Agesen.

- Jeg synes slet ikke, at vi kom med den intensitet og det udtryk, man kan forvente, når det nu var den sidste kamp, inden det bliver alvor.

- Når det er sagt, må jeg nok også kigge indad og sige, at jeg insisterede på at blive ved med at arbejde med nogle ting, der ikke rigtigt lykkedes, og det ville jeg nok ikke gøre, hvis der var point på spil. Det var med til at lægge en dyne over det hele, men jeg håber jo, at de gentagelser, vi fik lavet i dag, kommer os til gode senere på sæsonen. På bundlinjen står dog, at det ikke var nogen specielt god træningskamp, siger Niels Agesen.

Den dårlige generalprøve får dog ikke Mors-Thy-træneren til at ligge søvnløs forud for kampen mod Sønderjyske.

- Jeg er ikke bekymret, for inden i dag har vi spillet to fine træningskampe, som har været langt mere brugbare. Jeg ville være bekymret, hvis det, vi viste i dag mod Skive, er vores niveau, men det ved jeg, at det ikke er, siger Niels Agesen.

Stregspilleren Axel Franzén scorede otte gange i tirsdagens kamp og blev topscorer på et Mors-Thy-hold, der var uden målmand Svend Rughave, bagspilleren Mads Thymann og fløjspilleren Tim Sørensen. Førstnævnte var syg, mens de to sidstnævnte er skadede og ifølge Niels Agesen er tvivlsomme til kampen mod Sønderjyske.