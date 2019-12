Mors-Thy finder erstatning for anfører: Henter rutineret Skjern-spiller

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold meddelte fredag, at anfører Søren Nørgård er fortid i klubben, når denne sæson er færdigspillet. Venstrefløjen blev tidligere på året ramt af en skulderskade, der holder ham ude resten af sæsonen.

Mors-Thy Håndbold har i dag præsenteret en ny venstrefløj, der skal udfylde det hul på holdkortet, som Søren Nørgårds skade har skabt.

Det bliver, som NORDJYSKE erfarede for godt to uger siden, den 27-årige venstrefløj Bjarke Christensen, der skifter fra Skjern Håndbold. Han bliver officielt en del af holdet 1. januar 2020, og aftalen løber til sommeren 2022.

Skjern har dog en option i kontrakten, der gør, at de kan hente Bjarke Christensen tilbage, når sæsonen 2020/2021 er færdigspillet.

Med tilføjelsen af Bjarke Christensen får Mors-Thy en spiller med stor erfaring. Fløjspilleren har således spillet mere en 350 kampe for Skjern herunder flere Champions League-kampe.

Mors-Thy Håndbolds sportschef, Henrik Hedegaard, er glad for, at de har fundet en spiller med stor erfaring til at erstatte Søren Nørgård.

- Efter Søren Nørgårds skade afsøgte vi markedet, og da muligheden for tilgangen af Bjarke Christensen opstod, slog vi til. Vi mener, at Bjarke og Mors-Thy Håndbold er et godt match, og vi er sikre på, at Bjarkes rutine fra flere hundrede liga- og internationale kampe vil være med til at løfte Mors-Thy Håndbold i den rigtige retning, siger sportschefen i en pressemeddelelse.

Bjarke Christensen ser også frem til at hjælpe Mors-Thy i den rigtige retning.

- Jeg ser Mors-Thy Håndbold som et hold i fremgang med et spændende udviklingspotentiale, som jeg glæder mig til at blive en del af. Jeg har hørt gode ting om klubben fra Søren P (Søren Pedersen, red.) og Emil (Emil Bergholt, red.), så det har været et let og naturligt valg. Hallerne i Thy og på Mors kender jeg kun positivt - et par gode hjemmebaner med tryk på kedlerne og med stor opbakning til klubben, hvilket tiltaler mig, siger han og fortsætter:

- Jeg ønsker at bidrage med så meget som muligt, så vi kan komme væk fra den nederste del i rækken og forhåbentligt ramme slutspillet kontinuerligt. Mine forventninger er store. Jeg er sulten efter at spille, og jeg kommer til at byde ind med rutine, fight, vildskab, godt forsvarsspil og forhåbentligt masser af mål. Jeg glæder mig til at få en stor rolle i Mors-Thy Håndbold og til at have morsing- og thyboerne i ryggen, så vi sammen kan fortsætte den vilde stemning, og Bette Balkan forblive en berygtet hjemmebane, siger han i pressemeddelelsen.