Mors-Thy Håndbold forfremmer ung målvogter

HÅNDBOLD:Primo Tours Liga-holdet fra Mors-Thy har lavet en etårig aftale med 19-årige Rasmus Henriksen, som i øjeblikket er en del af klubbens talenttrup.

Dermed har Mors-Thy Håndbold målmandstrioen på plads for sæsonen 2020/2021.

- Rasmus Henriksen er et stort målmandstalent på ungdomssiden - af samme årsag har vi haft ham i kikkerten, siden han kom til HF Mors i 2018, og vi er spændte på at se ham omkring Mors-Thy Håndbolds ligatrup i den kommende sæson.

- Rasmus er en hurtig og eksplosiv målmand, som især er stærk på nærskud. Han er ekstremt målrettet og dedikeret med hensyn til sin træning og sin håndboldkarriere, og vi tror på at han bliver et aktiv for vores kommende målmandstrio og for Mors-Thy Håndbold generelt, siger sportschef i Mors-Thy Håndbold, Henrik Hedegaard.

Rasmus Henriksen fik sin ligadebut for Nordsjælland Håndbold i seneste sæson, og har også været tilknyttet det danske U19-landshold.

Han ser nu frem til at tørne ud for Mors-Thy i ligaen.

- Jeg er meget glad for Mors-Thy Håndbold. Jeg er vild med atmosfæren her, hvor alle kender alle. Her er styr på rammerne udenfor banen, hvor bl.a. en god sundhedsstab har hjulpet mig igennem genoptræning efter min korsbåndsskade.

- Her er et fantastisk træningsmiljø, hvor man tør at satse på unge spillere, og for mig har det været motiverende at se på eks. Nicklas Graugaard, Kasper Lindgren og Frederik Tilsted og vide, at det kan betale sig at træne hårdt og gå efter drømmen, siger Rasmus Henriksen.