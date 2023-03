Mors-Thy forlænger med dygtig bagspiller

NYKØBING:Mors-Thy Håndbold og Marcus Midtgaard har forlænget den eksisterende aftale, så parterne nu har papir på hinanden til 30. juni 2025. Den 22-årige bagspiller har været over HF Mors og Mors-Thy Håndbold Akademi, Mors-Thy Håndbolds talenttrup og har siden 2020 slået sine folder i ligatruppen.

- Der er sket meget på kort tid for mig i Mors-Thy Håndbold. Jeg synes, at jeg har rykket mig meget og tror på, at jeg kan tage endnu flere skridt i den rigtige retning her i klubben, og derfor har jeg valgt at forlænge min kontrakt, siger Marcus Midtgaard.

- Når man føler sig godt tilpas, præsterer man bedre, og det er sådan jeg har det her. Jeg føler en stor tryghed ved at kende alle i og omkring i klubben, jeg trives i dagligdagen og har fået chancen på banen, hvilket jeg er meget taknemmelig for. Og så er det klart, at det er et tiltrækkende projekt med de tilgange, der kommer til næste sæson - at Mors-Thy Håndbold kan tiltrække nogle af de bedste spillere i ligaen og krydre med unge spillere som mig selv - det glæder jeg mig helt vildt til at være en del af, lyder det fra Marcus Midtgaard.

Mors-Thy Håndbolds cheftræner Niels Agesen er glad for Midtgaards forlængelse.

- Marcus Midtgaard har formået at lægge lag på sin udvikling fra dag ét. Han har grebet de chancer, han har fået, og han har værktøjerne til at løse mange forskellige opgaver - det har gjort hans rolle større, og han blevet en vigtig nøgle på vores hold. Midtgaard er en stille type, som med sin rolige facon har fundet sin plads på holdet, og der er ingen tvivl om, at han er vellidt blandt sine holdkammerater, lyder skudsmålet fra Niels Agesen.