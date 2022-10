Mors-Thy forlænger med fløjspiller

HÅNDBOLD:Det 18-årige håndboldtalent Magnus Norlyk har gjort så god figur i Mors-Thy, at den eksisterende aftale med fløjspilleren nu er forlænget med yderligere to år, så den nu løber til 30. juni 2026.

Det skriver Mors-Thy Håndbold i en pressemeddelelse.

Den 18-årige venstre fløj har spillet i Mors-Thy siden 1. juli i år, og udover at imponere ledelsen i klubben, har præstationerne også kastet den første U21-landsholdsudtagelse af sig.

- Jeg ser det som en stor mulighed for at kunne udvikle mig, og jeg er glad for, at vi har forlænget aftalen. Vi har en dygtig og ung trup, som det har været let at falde til i, og som er god at være en del af. Hierarkiet er ikke så markant, og alle bliver hørt, selv om man er ny og ung. Det er fedt at være med, siger Magnus Norlyk.

Også cheftræner Niels Agesen er glad for forlængelsen.

- Der er ikke tvivl om, at Magnus er fremtiden på den position for os. I Mors-Thy Håndbold glæder vi os meget over at have lavet en aftale med en spiller, der kan så mange ting på nuværende tidspunkt, og jeg er ikke i tvivl om, at hvis vi ellers sørger for at udfordre og presse Magnus og give ham noget tryghed, så kan han løfte sig til at blive en af de dygtigste på sit felt. Om det kommer til at tage et, to eller tre år, må tiden vise, siger Niels Agesen i pressemeddelelsen.