Mors-Thy forlænger med forsvarsgeneral

MORS-THY:Bagspilleren Kasper Lindgren fortsætter i Mors-Thy Håndbold frem til sommeren 2025. Det skriver ligaklubben i en pressemeddelelse.

Dermed skriver Lindgren under på at spille sin syvende og ottende sæson i klubben, hvor han har tilbragt hele sin professionelle håndboldkarriere, efter han spillede ungdomshåndbold for HF Mors. I dag er Kasper Lindgren en del af anførerduoen med Lasse Pedersen på klubbens ligahold.

- Mors-Thy Håndbold er et fedt sted at være. Jeg har en stor rolle og masser af ansvar, som jeg trives med, og vi har gang i noget spændende, så jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle fortsætte. Over årene har jeg fået mere og mere ansvar og deler nu også anførerrollen med Lasse. Det er en af de ting, som motiverer mig, og jeg glæder mig til de kommende to år i den blå trøje, siger Kasper Lindgren.

- Kasper Lindgren er anfører og udfylder en vigtig rolle der. Derudover er han omdrejningspunktet i vores forsvar, hvor han skaber ro og tryghed for sig selv og sine omgivelser, som giver et fundament, alle kan arbejde ud fra. Lindgren har et kæmpe ansvar omkring defensiven, og med forlængelsen følger endnu mere ansvar omkring den defensive del. Det har været vigtigt for os med kontinuitet i begge ender af banen, så vi kan lægge nogle lag på som hold. Vi har nogle mål med Kasper, som han hele tiden rykker sig på, og kan vi fortsætte den udvikling, vil vi få en endnu stærkere leder og en endnu stærkere forsvarsstyrmand over tid, lyder det fra cheftræner Niels Agesen.

Næste udfordring for Kasper Lindgren og resten af Mors-Thy Håndbold står på lørdag, hvor GOG lægger halgulv til et opgør i HTH Herreligaen.