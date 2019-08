Mors-Thy forlænger med norsk profil

MORS-THY: Tilhængerne af Mors-Thy Håndbold kan se frem til mange flere norske bombetogter i de kommende sæsoner.

Erik Toft, 26-årig venstreback med et af de tørreste hug i herrernes håndboldliga, har forlænget sin kontrakt så den i stedet for udløb om et år nu rækker hele tre år frem.

- Det er en god følelse at have det på plads allerede nu, så kan jeg koncentrere mig om at spille håndbold, lyder det fra Erik Toft i en pressemeddelelse fra Mors-Thy Håndbold.

- Først og fremmest trives jeg rigtig godt på Mors og i Thy, og vi har et spændende hold, også de kommende sæsoner, som jeg gerne vil være en del af. Mine to første år her i klubben har været gode, og jeg er blevet taget godt imod af alle i klubben - holdkammerater, på kontoret, vores fantastiske fans, så det har været en fornøjelse, siger fortsætter han og tilføjer, at forlængelsen passer både ham og kæresten Thea, der foruden at spille håndbold i Mejrup-Hvam studerer i Holstebro, hvor parret er faldet godt til.

Mere stabilitet

Det er Erik Toft også i Mors-Thy, hvor han i sin første sæson blev topscorer og årets spiller. I den svære sæson nummer to kneb det mere for venstrebacken, som dog fortsat var en af Mors-Thys profiler - og som i den vigtige udesejr over Lemvig-Thyborøn i april blandt andet scorede et mål, der senere blev kåret som det næstbedste i hele ligasæsonen.

I den var Mors-Thy som bekendt nærmere nedrykning end slutspil, og Erik Toft lægger ikke skjul på, at top otte er med i planerne for de kommende sæsoner.

- Personligt håber jeg, at jeg kan blive endnu dygtigere og en mere stabil spiller. Som hold forventer jeg, at vi tager et skridt op, så vi er med i kampen omkring slutspilspladserne. Og med opbakningen fra vores fantastiske fans er jeg sikker på, at det lykkes for os, siger han.

En kulturbærer

Hos Mors-Thy Håndbold er der stor tilfredshed med, at aftalen med den stærke nordmand er på plads.

- Erik Toft er en vigtig brik i bestræbelserne på at nå vores målsætninger. Alle med interesse i Mors-Thy Håndbold og rundt omkring i håndbolddanmark ved, hvilke kvaliteter Erik Toft indeholder - blandt andet et hårdt og præcist skud og en habil og bomstærk forsvarsspiller - alt sammen noget som vi glæder os til at gøre brug af i Mors-Thy Håndbold i de næste sæsoner, lyder skudsmålet fra sportschef Henrik Hedegaard, som fortsætter:

- Det er fantastisk, at vi allerede så tidligt i sæsonen kan begynde at lande aftaler med spillere af Erik Tofts kaliber. Kulturbærer er et stort ord, men visse typer falder bare ind i en klub med det samme, og vi synes, at Erik og Mors-Thy Håndbold er et overordentligt godt match.