Mors-Thy forlænger med stærk fløjspiller

HÅNDBOLD: Mors-Thy Håndbold og den bomstærke fløjspiller Lasse Pedersen har forlænget det nuværende samarbejde med yderligere to år, så parterne nu har papir på hinanden til 30. juni 2021.

- Der er flere årsager til at jeg har valgt at fortsætte min karriere i Mors-Thy Håndbold: Jeg er meget glad for at være i klubben og føler mig tryg her. Jeg har været og er i en god udvikling takket være et trænerteam, som tror på mig, og som har givet mig chancen med masser af spilletid og stort ansvar. Jeg synes, at vi har et godt hold, vi har det godt sammen og træner godt, siger Lasse Pedersen.

Andre klubber har stået klar

Selvom andre klubber har stået klar, var beslutningen let.

- Der har været tilbud fra andre klubber, men jeg har faktisk aldrig været i tvivl om, at det er i Mors-Thy Håndbold, jeg gerne vil være. Så da klubben henvendte sig, var det en nem beslutning for mig. Jeg nyder vores hjemmebaner i Thisted og på Mors og den fantastiske opbakning fra Danmarks absolut bedste fans, Bette Balkan, og det ser jeg frem til at gøre de kommende sæsoner også, siger Lasse Pedersen.

Fra Mors- Thy Håndbolds egen talentfabrik

Lasse Pedersen er endnu en spiller, der kommer ud af det store talentudviklingsarbejde, der foregår i Mors-Thy Håndbold.

- Lasse er en af vores egne drenge, som har været tilknyttet HF Mors siden U16-årene, og har med undtagelse af en enkelt afstikker til IF Nordthy, spillet sine senior-år i Mors-Thy Håndbold. Først i rugekassen på 2. division og sidenhen på ligaholdet, hvor han har fået sit gennembrud over de seneste år, siger Sportshef Henrik Hedegaard.

Han betegner Lasse Pedersen som en god og omgængelig fyr, som passer sine ting, og som leverer solide præstationer til træning og kampe.

- Vi er stolte af, at Lasse har haft Mors-Thy Håndbold som sin førsteprioritet, og glade for at have ham huserende på fløjen de fremtidige sæsoner også, siger Henrik Hedegaard.

Kontrakten løber til 30. juni 2021.