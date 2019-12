Mors-Thy forlænger med stort talent

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold har forlænget kontrakten med 19-årige Mads Hoxer, så håndboldklubben nu har papir på højrebacken frem til sommeren 2023.

Mads Hoxer har spillet 12 kampe i Primo Tours Ligaen for Mors-Thy med 29 fuldtræffere til følge.

Sportschef i Mors-Thy Håndbold, Henrik Hedegaard, er glad for at forlængelsen er en realitet.

- Hoxer er gået ind i truppen med ydmyghed, men også med gå-på-mod og masser af power, som har taget både os og Bette Balkan med storm. Hans præstationer på ligaholdet taler for sig selv - vi var klar over, at han er et stort talent, men vi havde ærligt ikke regnet med, at han ville være toneangivende på liganiveau allerede nu. Derfor er det indlysende, at vi gerne vil forlænge vores nuværende aftale med Hoxer, og vi er naturligvis glade for, at han også gerne vil Mors-Thy Håndbold, siger han i en pressemeddelelse.

Mads Hoxer Hangaard ser frem til at blive en del af Mors-Thy Håndbolds ligatrup på fuld tid.

- Allerede nu er det blevet til meget mere, end jeg havde håbet på. Planen var, at jeg skulle træne med ligatruppen et par gange i ugen og måske med til kampe. Det har været virkelig fedt, og jeg er glad for de mange træninger og kampminutter, og føler mig allerede nu som en del af den trup, som jeg skal være fuldt med i de kommende sæsoner, lyder det fra Hoxer i pressemeddelelsen.

Han roser træningsmiljøet i Mors-Thy Håndbold.

- Jeg synes godt om den måde, hvorpå jeg lige så stille er blevet indlemmet i ligatruppen, så det endelige skridt til den kommende sæson ikke bliver så stort. Jeg vil spille så meget som muligt og give et godt billede af mig selv - det sker ikke ved at sidde på bænken, og jeg sikker på, at chancen for spilletid er størst i Mors-Thy Håndbold, siger Mads Hoxer.

Den unge højre back har høje forventninger til de kommende sæsoner.

- Jeg glæder mig til at prøve kræfter med håndbold på fuldtid, hvor dét er det primære, og hvor det er her, jeg skal præstere. Jeg forventer, at jeg kan udvikle mig endnu mere og blive en endnu bedre spiller, når jeg kun skal tænke på håndbold - og forhåbentligt kommer jeg til at spille slutspil med Mors-Thy Håndbold på længere sigt, siger Mads Hoxer.