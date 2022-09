Mors-Thy forlænger med stortalent

HÅNDBOLD:En eksplosiv udvikling har fået Mors-Thy Håndbold til at forlænge kontrakten med den 19-årige playmaker Victor Norlyk, fortæller klubben i en pressemeddelelse.

Victor Norlyk skulle egentlig have spillet på klubbens U19-hold i denne sæson, men hans store fremskridt gør, at han i stedet nu er et fuldgyldigt medlem af Mors-Thy Håndbolds ligatrup. Det har udløst en ny kontrakt, der løber helt frem til sommeren 2026.

- Mors-Thy Håndbold ville gerne forlænge, og det har været lige til for mig, for jeg har det godt her, og jeg ser en fremtid her i klubben. Jeg er bare utroligt glad for at være en del af det her hold, som har taget godt imod mig, og det er fantastisk at være med i ligatruppen.

- Det har været fedt med den spilletid, jeg har fået, og det har været dejligt at gøre det godt med den store tillid, som trænerne har vist mig. Som de fleste drømmer jeg om at komme til udlandet og spille, men lige nu og her drømmer jeg om at vinde så mange kampe som muligt og om at spille slutspil og Final4 med Mors-Thy Håndbold, siger Victor Norlyk.

Mors-Thy-træner Niels Agesen glæder sig også over aftalen.

- Det har været tydeligt for de fleste gennem mange år, at Victor er et stort talent, og med hans præstationer i opstarten og senest mod TTH Holstebro har han overbevist alle om, at han kan begå sig på liganiveau. På trods af at han ikke er den største spiller, kan han faktisk lidt af det hele. Han har et super blik for spillet, han er god til at time tingene både for sig selv og sine holdkammerater, og han dygtig til at analysere et forsvar.



- Victors nye fireårige aftale vidner om, hvor stor en tro vi har på ham, men den vidner også om, at det hele ikke skal indfries nu og her. Og så er det bare en del af det, vi gerne vil - at få lov til at beholde de unge spillere i klubben og arbejde længere tid med dem i stedet for at sende dem videre efter én god sæson. Vi glæder os til at opleve Victor udfolde sit store talent over de næste år i Mors-Thy Håndbold, siger Niels Agesen.