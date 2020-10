Mors-Thy forlænger med to kulturbærere

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold har lavet to etårige kontraktforlængelser med henholdsvis Lasse Pedersen og Erik Toft, fortæller klubben i en pressemeddelelse.

Venstrehåndede Lasse Pedersen har siden 2013 trukket den blå trøje over hovedet, og det fortsætter han med til 30. juni 2022 - en sæson der bliver Lasse P.’s niende i Mors-Thy Håndbold.

Erik Toft har været i Mors-Thy Håndbold siden 1. juli 2017, og hans aftale løber nu til 30. juni 2023.

Sportsdirektør Henrik Hedegaard glæder sig over aftalerne.

- Både Lasse P. og Erik Toft er kulturbærere i Mors-Thy Håndbold, og det er godt at have de to på plads til at være med til at videreføre træningskultur og klubmentalitet.

- Lasse har været gennem udviklingen fra talenttrup til ligatruppen og nu venter en ny udfordring for Lasse, da hans rolle på holdet bliver ændret fra primært at fungere som fløjspiller til fremover også at skulle vikariere på højre back.

- Alle, der kender Mors-Thy Håndbold, kender også Erik Toft. Erik er udstyret med en skudarm af en anden verden, som vi nu kan glæde os over at råde over i Mors-Thy Håndbold helt frem til 2023. Erik Toft har gennemgået en god udvikling i sine år hos Mors-Thy Håndbold, og vi er sikre på, at der er endnu mere at komme efter. Derudover er Erik på mange måder fantastisk at have i truppen - han passer sine ting, er seriøs og går forrest, siger Henrik Hedegaard.