Mors-Thy forlænger med venstrefløj efter et halvt år

THY-MORS:Venstrefløjen Bjarke Christensen kom i vinterpausen til Mors-Thy Håndbold på en 2½-årig aftale fra Skjern Håndbold. Og nu er parterne blevet enige om at forlænge aftale med yderligere ét år, skriver Mors-Thy Håndbold i en pressemeddelelse.

Dermed får Bjarke Christensen hjemmebane på Bette Balkan frem til 30. juni 2023.

- Mors-Thy Håndbold og Bjarke har vist sig at være et endnu bedre match, end vi havde turde håbet på, og at det nu er mundet ud i en forlængelse, er vi glade for, siger Henrik Hedegaard, der er sportsdirektør i Mors-Thy Håndbold, i pressemeddelelsen.

Det er ikke kun sportsdirektøren der er glad for forlængelsen af aftalen, det er Bjarke Christensen også

- Jeg har valgt at forlænge, fordi Mors-Thy Håndbold har indfriet mine forventninger til fulde. Jeg har en stor rolle på holdet, stor tillid fra trænerne og allervigtigst, så har jeg fået spilleglæden tilbage. Det er en fornøjelse at spille i en klub med en stærk træningskultur, som er med til at lægge yderligere lag på mit spil, og som i sidste ende kan hjælpe mig med at nå mine personlige karrieremål, siger han om kontaktforlængelsen.