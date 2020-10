Mors-Thy forstærkes med kæmpe svensker

HÅNDBOLD:Det er en kæmpe forstærkning, Mors-Thy Håndbold har hentet hjem i form af en ny bagspiller:

Den 198 centimeter høje og 98 kilo tunge svensker Emil Hansson tiltræder på en toårig aftale, der løber fra 1. juli næste år.

- Vi har kigget efter en to-vejsspiller, og i Emil Hansson får vi en ”moderne” spiller, som både kan spille playmaker og venstre back samt dække op på toer- og treerpositionen i midterforsvaret. Til trods for sine næsten to meter og 100 kilo, så er han en dynamisk og fleksibel spiller, som behersker flere dele af spillet - han besidder et godt skud, har godt samarbejde med både streg og fløje, og så er han en kriger, der gerne vil tage ansvar. Det bliver spændende at se en anden type playmaker i vores trup, siger sportsdirektør Henrik Hedegaard i en pressemeddelelse onsdag morgen.

Emil Hansson glæder sig til at blive en del af ligaholdet og klubben:

- Jeg ser Mors-Thy Håndbold som et slutspilshold, som kæmper og spiller med stort hjerte, ligesom jeg selv gør. Jeg er holdspiller til fingerspidserne og kæmper altid 110 procent for mit hold, siger Emil Hansson.