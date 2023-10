Belinda Carlisles ikoniske hit "Heaven is a place on earth" har dannet grundlag for Bette Balkans sejrssang, som normalt afsynges efter en Mors-Thy-sejr sammen med spillerne.

I onsdagens kamp i Lemvig begyndte de over 100 medrejsende Bette Balkan-fans at skråle "Vi står sammen for Mors og Thy", da der resterede under et minut af første halvleg. På det tidspunkt var sejren så godt som hjemme, og helvede i vest var blevet forvandlet til den syvende himmel.

Det der skulle have været en håndbold-thriller i bedste sendetid endte med at blive en decideret opvisning af Mors-Thy Håndbold, der mod Lemvig-Thyborøn satte en fed streg under, at den flotte sæsonstart ikke er summen af held og tilfældigheder.

Mors-Thy forvandlede helvede i vest til den syvende himmel

Bedømt på en ufattelig stærk finish på første halvleg, så er den imponerende indledning på sæsonen mere end noget andet et resultat af et fantastisk kollektiv, hvor forsvaret er trådt i karakter.

Efter en lidt tvivlsom defensiv indledning på kampen fik Mors-Thy-træner Niels Agesen justeret defensiven sammen med sine spillere. Det betød, at Lemvig-Thyborøn løb ind i en scoringskrise af de større, og derudover bød Svend Rughave ind med flere store redninger mod halvlegens slutning.

Han endte første halvleg med en redningsprocent på 47. Hvis hjemmeholdets træner Dennis Bo Jensen havde haft mere end to timeouts til rådighed, så havde han med garanti trykket på panikknappen, for hans spillere anede ikke deres levende råd mod MTH's levende mur.

Den imponerende defensive indsats blev taget med op i angrebet, hvor Frederik Tilsted og Marcus Midtgaard fik fordelt spil og afslutninger fremragende. Samlet set betød det, at Mors-Thy gik til pause foran med 20-9.

Det sendte de medrejsende Bette Balkan-folk i retning af noget, der lever op til Belinda Carlisles hit, der påpeger, at himlen findes et sted på jorden. Lemvig-Thyborøns fanklub kaldes for helvede i vest, men det helvede blev forvandlet til en himmelsk scene for et forrygende Mors-Thy-hold.

Glæden var enorm. Blandt andet fordi man inden kampen var blevet trakteret med øl og grillpølser - et arrangement som Mors-Thy Håndbold havde stablet på benene for at fejre fanklubbens 10 års fødselsdag.

Henrik Tilsted havde meget at juble over i den halvleg, han fik. Foto: Bo Lehm

Den største gave fik Bette Balkan dog serveret, da det blev til en sjældent stor ydmygelse af Lemvig Thyborøn. Mens hjemmeholdets fans i store dele af anden halvleg legede stilleleg, så var der gang i trommer stemmebånd og horn fra Bette Balkan-hjørnet.

Da Mors-Thys føring var på sit højeste var man foran med 17 mål. Ganske uhørt i de normalt så tætte kampe mellem de to hold.

Mors-Thy er med sejren fortsat på andenpladsen efter suveræne Aalborg Håndbold, og med de takter, der er blevet vist hidtil, er der ingen grund til, at Mors-Thy ikke kan sigte efter at blive højt i tabellen.

Allerede et par timer før er der fan-arrangement hos XL Byg Tømmeregården i Struer, hvor fanklubben Bette Balkan spiste pølser serveret af Mors-Thy Håndbold. Foto: Bo Lehm

Den defensive base ser så tilpas stærk ud, at MTH kan bide skeer med de fleste hold i ligaen, og med to gange Tilsted og Henrik Toft som de rutinerede ankermænd er det meget sandsynligt, at de mange unge spillere vil vokse markant i løbet af den igangværende sæson.

Med den enorme føring i ryggen fik de unge reserver chancen, og de leverede varen fint. Blandt andet kom unge Magnus Pedersen ind og var sikkerheden selv fra højre fløj.

Da den stensikre sejr var i hus fik Bette Balkan atter anledning til at synge et nordvestjysk covernummer af Belinda Carlisles udødelige nummer. End ikke halspeakerens forsøg på at overdøve sejrssangen kunne dæmme op for en fantastisk afrunding på en historisk sikker sejr.