Mors-Thy gav comeback til bagspiller i generalprøven

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold tabte fredag eftermiddag den sidste testkamp inden genstarten af herrernes bedste håndboldrække, men alligevel var der godt nyt for nordvestjyderne.

Efter godt to måneders fravær fik bagspilleren Erik Toft nemlig comeback i 32-33-nederlaget til Skjern.

- Når man har været væk så længe, kan man godt være lidt nervøs for timingen og rytmen, selv om man er fysisk klar, men det har set godt ud til træning, og det så også fint ud i dag, siger Mors-Thy-træner Jonas Wille, der gav Erik Toft 15 minutters spilletid i hver halvleg.

Til gengæld kom kampen for tidligt for en anden skadet bagspiller. Frederik Tilsted, der også blev skadet mod slutningen af 2020, er ikke spilleklar endnu.

- Han har kun trænet med en enkelt gang, så det var for tidligt for ham, men vi håber, at han kan være med i den første ligakamp, siger Jonas Wille.

I Skjern var Mors-Thy foruden Sander Øverjordet, der først vender hjem fra VM i Egypten i weekenden, også uden Rasmus Bech, Mads Hoxer og Jacob Hessellund, men der er håb om, at holdet kan stille i stærkeste opstilling i årets første ligakamp 6. februar på hjemmebane mod Lemvig-Thyborøn, lyder det fra træneren.