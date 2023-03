Mors-Thy gav spilletid til talenter i overlegen pokalsejr

VIBORG:Mors-Thy Håndbold er helt som ventet klar til sjette runde i herrernes pokalturnering.

Mandag aften blev 2. divisionsholdet fra Viborg FH besejret med 41-23.

- Langt hen ad vejen forløb det, som vi kunne have ønsket. Den her slags pokalkampe handler om, at vi skal være professionelle og disciplinerede. Tager vi for løst på opgaven, kommer man nemt til at fremstå arrogant og nonchalant, og det synes jeg ikke, at vi kan tillade os over for hverken modstander eller turnering.

- Derudover handler det for os i øjeblikket meget om at fokusere på os selv, og derfor var det dejligt, at vi leverede en koncentreret og disciplineret indsats, hvor vi fik lavet de gentagelser, vi gerne ville, siger Mors-Thy-træner Niels Agesen.

Han stillede mandag aften op uden anfører Kasper Lindgren, Lasse Pedersen, Mads Svane, Victor Norlyk og Oscar von Oettingen. I stedet var der spilletid til et par af Mors-Thys helt unge folk.

- Malthe Bull og Kristoffer Vestergaard fik en del minutter, men derudover handlede det om at få øvet spillet med vores mere etablerede folk, siger Niels Agesen.

I kvindernes pokalturnering blev femte runde mandag aften endestationen for 3. divisionsholdet fra Frederikshavn fI, der tabte med 20-43 til ligaholdet Ringkøbing.