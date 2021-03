Mors-Thy gik fra at være helt nede i kulkælderen til sejr over Århus Håndbold

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold havde tirsdag aften taget turen til Aarhus, hvor Århus Håndbold ventede i grundspillets næstsidste kamp i HTH Herreligaen.

Og det blev en succesoplevelse for Mors-Thy, som fik vendt et truende nederlag nede med 12-6 til en sejr på 27-23.

Det var inden kampen en realitet, at Mors-Thy var klar til nedrykningsspillet, men de havde bestemt stadig noget at spille for, da de med et par sejre og lidt hjælp fra andre hold kan tage to point med over i nedrykningsspillet.

På trods af at Århus Håndbold med fire nederlag i træk burde være ramt på selvtilliden, så fik de en fremragende start på kampen.

Mors-Thy havde efter bare fem minutter trukket to udvisninger, og det straffede hjemmeholdet med at tage en hurtig føring på 4-1.

Derefter gik kynismen et hak ned for Århus Håndbold, som i en længere periode ikke fik bolden i nettet. Det formåede Mors-Thy - og særligt Allan Toft Hansen med et par frie afslutninger fra stregen - til gengæld ikke at udnytte.

Men så skød Lasse Pedersen, der fik masser af spilletid på højrebacken, sig varm. Dermed var forspringet reduceret til 4-5.

Den dårlige start var dog ikke ud af systemet for Mors-Thy, for værterne satte straks endnu en god periode sammen.

Christoffer Bonde tog sig af det meste, som blev sendt i hans retning i Århus-målet, og Århus Håndbold kunne efter godt et kvarter trække fra - foran med 9-5.

Den føring var fem minutter senere vekslet til 12-6 mod et Mors-Thy-hold, som så særdeles modløse ud.

Frem mod pausen begyndte kampen dog at tippe over i Mors-Thy's favør. Søren Pedersen, der havde erstattet Rasmus Bech i målet, gik et niveau op, og det samme kunne siges om offensiven.

Mors-Thy scorede fem ubesvarede mål, og gæsterne fik dermed barberet hjemmeholdets føring ned til bare en enkelt ved pausesignalet.

Det positive spil, som Mors-Thy havde fundet frem før pausen, fortsatte ind i anden halvleg. Med to hurtige scoringer af Bjarke Christensen var Mors-Thy nu for første gang foran i kampen.

Og udeholdet, der modsat tidligt i kampen lignede et hold sprængfyldt med selvtillid, blev ved med at trække fra. Den norske skarpskytte Erik Toft kunne med sit sjette mål bringe Mors-Thy foran med 16-13.

De to hold byttede derfra et par mål, og derfor kunne Mors-Thy med et kvarter tilbage fastholde en føring på tre mål.

Med fem minutter tilbage var Mors-Thy foran med 25-20, og derfra var der aldrig tvivl om sejren.

Mors-Thy Håndbold spiller 4. april sin sidste grundspilskamp hjemme mod Skjern Håndbold