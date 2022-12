Mors-Thy gik helt kold mod Koldings syv mod seks

THISTED:Det lignede længe en potentiel sejr til Mors-Thy, men et skidt sidste kvarter ødelagde alle chancer for point mod KIF Kolding i en kamp, som Mors-Thy endte med at tabe 27-22.

Mors-Thy Håndbold har ellers været godt kørende, når hjemmebanen har været Thisted og Thy Hallerne. Lørdag var man atter på gulvet i Thisted, og denne gang var det KIF Kolding, der var gæst i en kamp, som længe duftede af point til Mors-Thy.

Den tidligere håndboldmastodont havde medbragt nogle særdeles livlige fans, der både lød og så ud til at have overstået første etape af en meget lovende julefrokost i bussen på vej mod Thisted.

De gæstende fans' humør dalede muligvis i takt med, at de første 10 minutter blev afviklet. Her var det nemlig hjemmeholdet, der havde klart bedst fat i kampen. Anført af en levende mur i skikkelse af Rasmus Henriksen kom Mors-Thy klart bedst i gang.

Den gode indledning fra hjemmeholdet blev definerende for hele første halvleg, hvor det ført mod slutningen lykkedes KIF Kolding at komme nogenlunde på omgangshøjde.

Efter at have været i front 11-6 undervejs, så var MTH-føringen skrumpet til 14-12 ved sidebyttet. Kampen blev for alvor tæt efter pausen, da Koldings berygtede syv mod seks-angrebsspil fik skudt Rasmus Henriksens redningsprocent ned under 40.

Mors-Thy-spillerne skal dog have den ros, at man i forlængelse af KIF-scoringer flere gange var kvikke til at få bolden smidt ned i det tomme Kolding-mål.

Stille og roligt løb Mors-Thy angrebet tør for ideer. Det afstedkom nogle løse afslutninger, som ikke for alvor udfordrede Tim Winkler i Kolding-målet. I den modsatte ende satte Kolding nu for alvor trumf på. Få spiller så meget og så godt syv mod seks. Man kan mene, hvad man vil om den udvikling i håndboldsporten, men KIF Kolding har med succes gjort det til sin håndboldidentitet at spille den forhadte angrebsvariant.

Mads Svane og Mads Thymann havde i første halvleg fundet flere glimrende løsninger, men mod kampens slutning formåede de ikke for alvor at få sat et angrebsspil op, der kunne udfordre gæsterne. Derfor også den ekstremt lave score for anden halvleg. Da der resterede et kvarter var Mors-Thy foran med 19-18, men så gik Mors-Thys offensiv kold som en overivrig snapsedrikkende julefrokostdeltager, der havde fejldisponeret. Blot tre scoringer i de sidste 15 minutter rakte i sagens natur ikke.

Da den tidligere Mors-Thy-fløj Bjarke Christensen bragte Kolding foran med 23-20 med fem minutter tilbage af kampen lignede det en afgørelse. Efter den scoring begyndte Koldings fans i hvert fald at fejre sejren.

Mors-Thy Håndbold KIF Kolding 22-27 Stillinger undervejs: 3-0, 6-2, 7-5, 11-6, 13-9, (14-12), 16-16, 19-19, 19-21, 20-23

Mål for Mors-Thy: Frederik BJerre 6, Lasse Pedersen 5, Mads Svane 4,Andreas Nielsen 2, Axel Franzen 2, Marcus Midtgaard 2, Mads Thymann 1.

Topscorer for KIF: Bjarke Christensen 5.

Udvisningsminutter: MTH 0, KIF 0 VIS MERE

Mors Thy