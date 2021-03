Mors-Thy giver comeback til stortalent

HÅNDBOLD:Slutspilschancen er kun teoretisk for Mors-Thy håndbold, der onsdag aften får besøg af Bjerringbro-Silkeborg i HTH Herreligaen, så det handler om noget helt andet end en placering i top-8 for cheftræner Jonas Wille.

- Resultaterne har ikke været med os, og vi har haft en del skader, så vi har fokus på at finde tilbage til vores spil og få noget selvtillid, siger nordmanden.

Den 20-årige højre back Mads Hoxer Hangaard, der blev knæopereret i starten af februar, er med i truppen til onsdagens kamp i Nykøbing Mors og kan dermed få comeback.

- Det er positivt, hvis han kan få nogle minutter. Desværre mangler vi fortsat Emil Bergholt (brækket hånd, red.) og Frederik Tilsted (hjernerystelse, red.), og det er lidt usikkert, hvornår de kan være med igen. Der kan godt gå adskillige uger, fortæller Jonas Wille.

Selvom Mors-Thy næppe når slutspillet, er de sidste tre spillerunder af grundspillet dog stadig vigtige, da rækkens nummer ni og 10 får to point med over til nedrykningsspillet. Nummer 11 og 12 må nøjes med ét point, mens resten af holdene bliver udstyret med et rundt nul.

Aktuelt er Mors-Thy nummer 11 i rækken og har ét point op til både Ribe-Esbjerg og Fredericia foran sig.