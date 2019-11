Mors-Thy giver stregspiller et ekstra år

HÅNDBOLD:Emil Bergholt har fået sin kontrakt med Mors-Thy Håndbold forlænget frem til sommeren 2022. Dermed har klubben allerede nu lagt et ekstra år på den tidligere aftale.

Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

- Vi var hurtigt klar over, at det ville være en god idé at forlænge med Emil. Med Emil er alting 100 %, og han har vist sig at være alt det, vi havde forventet, da vi signede ham. Emil er lynhurtigt faldet til her hos os, og har på rekordtid spillet sig ind i Bette Balkans bevidsthed som den fighter, han er.

Udover Emils åbenlyse håndboldtalent, har vi fået en ledertype, som går forrest og tager ansvar på holdet, og den slags spillere er vi naturligvis glade for at kunne holde på i Mors-Thy Håndbold, lyder det fra sportschef Henrik Hedegaard.

For stregspilleren selv har beslutningen ikke krævet de store overvejelser.

- Jeg har fået en rigtig fin modtagelse i Mors-Thy Håndbold - af holdkammerater, fans og folk i klubben, og jeg befinder mig godt her. Søren Hansen har givet mig en stor rolle på holdet, og jeg håber på at gøre mig fortjent til en endnu større rolle i samarbejdet med vores kommende træner Jonas Wille.

- Jeg er ikke helt tilfreds med egen indsats indtil videre, men jeg arbejder hårdt hver eneste dag for at vise, hvad jeg kan, og kan stadig se mig selv i videre udvikling. Derudover er Bette Balkan den vildeste kulisse at spille i. Jeg havde store forventninger, og dem har vores fans i den grad levet op til - vi spiller foran en fyldt hal hver gang, og det er en fornøjelse, siger Emil Bergholt.