Mors-Thy Håndbold forlænger med målmandstalent

HÅNDBOLD: Mors-Thy Håndbold har lavet en treårig aftale med den 20-årige målmand Rasmus Henriksen. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Rasmus Henriksen er en del af Mors-Thy Håndbolds ligatrup, dog primært som træningsspiller og supplement til Rasmus Bech og Søren Pedersen og med kampe på klubbens hold i 2. division, men de kommende sæsoner bliver det som ligaspiller. Aftalen løber fra 1. juli 2021 til 30. juni 2024.

Sportsdirektør Henrik Hedegaard har store forventninger til den unge målmand.

- Rasmus Henriksen er et meget stort målmandstalent, og vi tror på, at han kan gøre sig gældende på liganiveau over de kommende år. Vi har set ham og hans udvikling an de seneste år, og trods en alvorlig knæskade, har han kun bevæget sig med store skridt i én retning. Med sine 187 cm. er Rasmus ikke blandt de højeste målmænd, men det kompenserer han glimrende for med sin hurtighed, eksplosivitet og forudseenhed, lyder det i pressemeddelelsen fra Henrik Hedegaard.

For Rasmus Henriksen er det en drengedrøm, der går i opfyldelse.

- Det bliver stort, og jeg glæder mig sindssygt meget til at blive en del af Mors-Thy Håndbolds ligatrup. Jeg er stolt af, at klubben har valgt at satse på mig over en længere periode, hvilket giver mig mulighed for at bevise, at jeg kan holde et kontinuerligt niveau og begå mig på liganiveau. Jeg har præsteret godt på 2. divisionsholdet og til træninger og træningskampe med ligaholdet, og jeg føler, at jeg kan være med. Mine forventninger er at få et godt samarbejde med de øvrige keepere, lære en masse fra de erfarne spillere og lære gamet i ligaen at kende - og så håber jeg selvfølgelig på, at jeg får masser af spilletid og kommer til at opleve Bette Balkan for fuld udblæsning, siger Rasmus Henriksen i pressemeddelelsen.