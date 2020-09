Mors-Thy Håndbold forlænger med ungt talent

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold og bagspiller Marcus Midtgard har indgået en ny aftale. Den nuværende aftale som udløber 30. juni 2021, bliver nu afløst af en ny tre-årig aftale, som løber til 30. juni 2024. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Sportsdirektør Henrik Hedegaard er glad for, at det er lykkes at lave en længerevarende kontrakt med det unge talent.

- Vi var naturligvis godt klar over, at Marcus Midtgaard besidder nogle gode håndboldkvaliteter, men han har overrasket os positivt på den måde, at han virkelig har samlet handsken op og vist sig, som vi ikke har oplevet ham tidligere. Det er fantastisk, når vores unge spillere gør det, og i Midtgaards tilfælde er vi enige om, at både evner og udviklingspotentiale er stort, og at denne kontraktforlængelse kommer både Midtgaard og Mors-Thy Håndbold til gode, siger Henrik Hedegaard i pressemeddelelsen.

For Marcus Midtgaard har Mors-Thy Håndbolds set-up og træningsmiljø været afgørende for valget.

- Det har egentligt været et let valg. Mors-Thy Håndbold har et godt miljø, hvor man som ung i ligatruppen træner fuldt med, og hvis minutterne i ligakampene ikke er så mange, så spiller man på højt niveau på 2. division, hvor spilkoncept og systemer er de samme som på ligaholdet, så det er nemt at være med begge steder, lyder det fra Marcus Midtgaard i pressemeddelelsen.

Han ser frem til en spændende sæson.

- Jeg havde selvfølgelig håbet på, at det det kunne lade sig gøre at få min aftale forlænget, for jeg er glad for at være i Mors-Thy Håndbold, og så er det jo bare dejligt, at det er sket så hurtigt og blot få måneder inde i min nuværende kontrakt. Det er fedt med tillid fra klubben og trænerstaben - og at det har lykkedes mig at gribe chancen, det er jeg virkelig glad for. Jeg synes, at vores hold ser lovende ud, og vi har stor tro på, at vi kan komme i slutspillet, så der venter en spændende sæson for os, slutter Marcus Midtgaard.