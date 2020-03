Mors-Thy Håndbold har indgået aftale med ungt talent

MORS/THY:Mors-Thy Håndbold har indgået en et-årig aftale med den 19-årige venstreback Marcus Midtgaard. Det fremgår af en pressemeddelelse torsdag morgen.

Marcus Midtgaard spiller på HF Mors’ U19-hold og er tilknyttet Mors-Thy Håndbolds talenttrup. Han har allerede haft sin debut på ligaholdet i et par kampe.

Henrik Hedegaard fra håndboldklubben kalder Marcus Midtgaards forløb for "en god historie":

- Han kom fra GOG’s andethold i sommerpausen for at spille U19 her, og vi kunne hurtigt se, at her var der muligheder. Midtgaard har en god størrelse, skyder godt, er gennembrudsstærk og kan dække op - så alt i alt en god fyr og en en dygtig spiller med masser af udviklingspotentiale, som vi glæder os over at have i truppen til den kommende sæson, siger Henrik Hedegaard.

Marcus Midtgaard selv siger, at han er faldet godt til på Mors:

- Det har været let både på banen og udenfor, fordi det hænger godt sammen mellem skole, håndbold og college. Håndboldmæssigt er det sportslige setup omkring liga og 2. division godt i Mors-Thy Håndbold. Konceptet er gennemgående fra U17 over U19 og 2 division til liga, så springet fra ungdom til senior bliver en let og god overgang. Klubben satser stort på unge spillere, og man får lov til at træne med ligatruppen. Og så gælder det jo om at gøre det så godt som muligt, give et godt indtryk og bevise, at man er god nok til at være med og gribe chancen, når den opstår, siger Marcus Midtgaard.