Mors-Thy Håndbold har pistol for panden før Dalmose-besøg

HÅNDBOLD:Efter en skuffende sæsonstart, der indtil videre placerer Mors-Thy Håndbold under nedrykningsstregen i HTH Herreligaen, er der ikke noget at rafle om, når nordvestjyderne tirsdag aften får besøg af TMS Ringsted på Mors.

- Den er ikke længere, end at vi vil og skal vinde den kamp, fastslår cheftræner Niels Agesen.

For en måned siden besejrede sjællænderne, der har Christian Dalmose som cheftræner, Mors-Thy med 34-33 på hjemmebane. Kampforløbet fra det opgør må ikke gentage sig.

- Vi fik aldrig smidt noget grus i deres smurte maskineri. De er gode på deres løbespil og hurtige på fødderne, og det blev vi for meget tilskuere til. Vi er nødt til at bryde nogle flere løbebaner og lave nogle frikast, så vi kan få taget noget initiativ i kampen, varsler Niels Agesen.

Stabiliteten er hævet

Cheftræneren har efterhånden fået de fleste skadede spillere tilbage, og derfor tror han også på, at Mors-Thy går mod bedre resultater i årets sidste fem ligakampe.

- Niveauet til træning og stabiliteten over hele linjen er hævet. Vi har fået bedre bund i vores defensiv, og jeg både håber og tror, at der er lidt mere helhed over os i resten af december.

Emil Hansson blev skadet mod Aalborg Håndbold og er stadig ikke helt klar. Arkivfoto: Bente Poder

Senest spillede Mors-Thy en fremragende forsvarskamp i Skjern, men tabte, fordi de selv havde store problemer med at lave mål.

- Vi tilspillede os rigeligt med chancer, og det skal vi også nok gøre mod TMS Ringsted. Så handler det bare om at score på dem, siger Niels Agesen.

Han må sandsynligvis atter se bort fra bagspiller og forsvarsspecialist Emil Hansson, der vred om på foden i hjemmekampen mod Aalborg Håndbold 4. december.

- Han har ikke trænet siden, men forhåbentlig er han klar igen på fredag (ude mod SønderjysKE, red.), hvis han ikke kan spille tirsdag, siger MTH-træneren.

Der er kampstart mod TMS Ringsted klokken 19.30 tirsdag aften i Sparekassen Thy Arena på Mors.