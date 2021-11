Mors-Thy Håndbold henter svensk bagspiller

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold har kigget mod Sverige i jagten på spillere til den kommende trup, og valget er faldet på den 20-årige venstre back Marcus Norrbrink. Norrbrink er hentet i den svenske ligaklub Önnereds HK, og han starter i Mors-Thy Håndbold pr. 1. juli 2022. Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

- Jeg glæder mig meget til at spille for Mors-Thy Håndbold. Jeg har fået et godt indtryk af klubben og elsker miljøet, stemningen og at alle er så dedikerede til håndbold. Klubben minder på mange måder om den klub, jeg kommer fra - hvor man kender hinanden, og hvor det hele er meget familiært. Mors-Thy Håndbold virker som et godt sted for mig at fortsætte min udvikling, og jeg ser frem til at komme til Danmark og møde mine nye holdkammerater og tørne ud for Mors-Thy Håndbold, lyder det fra Marcus Norrbrink.

Marcus Norrbrink Født: 16. marts 2001 Højde: 191 cm. Vægt: 110 kg. Tidligere klubber: Önnereds HK VIS MERE

Cheftræner Niels Agesen ser frem til samarbejdet med den unge svensker.

- Marcus Norrbrink er en ung spiller, der har spidskompetencen omkring sit skud. Han er bevægelig, har stor fysik og er en eksplosiv spiller med stor tyngde, som skal udnyttes til meget mere end bare at være skytte. Der er helt klart et stort udviklingspotentiale, og vi har stor tro på, at vi kan være med til at gøre Marcus mere komplet som spiller, så han bliver mere end bare sit skud, siger Niels Agesen.

Aftalen mellem Mors-Thy Håndbold og Marcus Norrbrink løber til juni 2025