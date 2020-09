HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold skal have ny formand, da Johs. Søndergaard har valgt at stoppe efter seks år på posten. Det sker i forbindelse med generalforsamlingen den 21. september 2020.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

- Da Johs. Søndergaard overtog formandsposten i Mors-Thy Håndbold i november 2014 - efter kun få måneder i bestyrelsen - overtog han en virksomhed/klub, hvor der var behov for nye pejlemærker. Den afgående formand har bidraget markant til at sætte retning for Mors-Thy Håndbold, udtaler Michael Søndergaard, der er næstformand i Mors-Thy Håndbold.

- Johs. Søndergaard har været garant for, at økonomien i Mors-Thy Håndbold skulle balancere, og klubben drives på en ordentlig og forsvarlig måde. Johs. Søndergaard har også været drivkraften bag ”Strategi 2020”, der bl.a.skulle sikre en klar sportsstrategi og et generationsskifte i salgsorganisationen. Og ikke mindst øge Mors-Thy Håndbolds synlighed som områdets sportslige fyrtårn.

-”Strategi 2020” er implementeret, og derfor kan Johs. Søndergaard nu takke af med ro i sindet – missionaccomplished, siger Michael Søndergaard.

Bestyrelse og ledelse glæder sig over at Johs. Søndergaard har tilbudt at blive frivillig ”økonomichef” i Mors-Thy Håndbold. Dermed er der sikret et fortsat stærkt fokus på økonomistyringen i Mors-Thy Håndbold.

Generationsskifte på formandsposten

I forbindelse med Johs. Søndergaards ønske om at forlade formandsposten i Mors-Thy Håndhold, har bestyrelsen udarbejdet en profil på en ny bestyrelsesformand.

- På baggrund heraf indstiller bestyrelsen Lars Erik Nielsen som ny formand på generalforsamlingen den 21.september 2020, oplyser Michael Søndergaard.

Lars Erik Nielsen er 43 år, stammer fra og bor i Nykøbing Mors, og er i dag rektor på Skive Gymnasium.

Han er uddannet cand. scient. pol. og HD, og har tidligere været vicerektor på Morsø Gymnasium.