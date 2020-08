Mors-Thy Håndbold smed føring i sidste testkamp

HÅNDBOLD:Mors-Thys håndboldherrer satte lørdag punktum for sæsonforberedelserne med et omgang blandede bolcher mod ligakollegerne fra Lemvig-Thyborøn.

Uafgjort 29-29 ved resultatet efter en god første samt en dårlig anden halvleg af testkampen i Hanstholm, så cheftræner Jonas Wille stod tilbage med lidt blandede følelser.

- Vi følte vel, at vi skulle have været foran med otte-ni mål ved pausen, men desværre stod der kun 17-13 på måltavlen.

En dårlig periode på 10 minutter i anden halvleg betød, at Lemvig-Thyborøn fik kontakt, og derfra fulgtes de to hold ad kampen ud.

Mors Thy Håndbold mødte lørdag Lemvig Thyborøn i en træningskamp, som foregik i Hanstholm Hallerne. Kampen endte uafgjort 29-29 Foto: Peter Mørk

- Vi havde problemer med at tøjle Jonas Langerhuus (højre back hos Lemvig, red.), og det kostede, forklarer Jonas Wille.

Lørdag 29. august begynder sæsonen for alvor for Mors-Thy, når de på udebane møder Nordsjælland i Santander Cuppen.

- Det er altid lidt svært at sige, præcis hvor man står som hold inden en sæsonstart. Træningskampe giver sjældent et helt klart billede, men når det er sagt, så synes jeg, vi har lagt mange lag på. Men som træner vil man vel altid gerne have lidt længere tid.

Det positive er, at Mors-Thy kun har Marcus Midtgaard på skadeslisten.

- Og han er kun et par uger fra at være helt på toppen igen, siger cheftræneren.