Mors-Thy Håndbold testede temaer i særlig testkamp

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold spillede torsdag eftermiddag den sidste testkamp, inden det i næste weekend igen brager løs i den hjemlige liga.

I en kamp mod TTH Holstebro spillede man tre perioder af 25 minutter, og hver periode havde et tema, som holdene på forhånd havde aftalt. Ligeledes blev scoren nulstillet efter hver periode.

- Lægger man resultaterne sammen, så taber vi 35-34, efter vi vandt en og tabte to perioder, men det var ikke en kamp, der handlede om slutcifrene, siger træner Søren Hansen.

- På forhånd havde vi aftalt en række taktiske temaer, som vi skulle igennem. I en halvleg skulle vi eksempelvis spille fast med syv imod seks i angrebet, i en anden halvleg skulle vi dække 5-1. Holdene måtte så selv bestemme, hvornår de brugte de forskellige temaer, siger han.

- Man manglede måske lidt den sidste taktiske nerve, hvor man hurtigt laver om på taktikken for at hente et resultat hjem, men ellers var det en virkelig fin testkamp, siger han.

Mors-Thy Håndbold spiller i den første kamp efter EM-pausen imod Skjern, og generelt har holdet haft en rigtig god opstart, hvor man blandt andet har besejret lokalrivalerne fra Aalborg Håndbold.

- Nu har vi en helt almindelig træningsuge, inden det går løs, og vi kommer nok til at spille lidt intern kamp, men ellers føler vi os helt klar. Jeg synes, det har været en rigtig god opstart, og i perioder har det endda set rigtig godt ud. Og vi glæder os, siger Søren Hansen.