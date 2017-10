Mors-Thy hårdt ramt af skader

HÅNDBOLD: En langtidsskade. To, der trækker ud. Og en fjerde spiller, der også melder sig ude.

Det er situationen for Mors-Thy Håndbold inden lørdagens ligakamp på udebane mod Århus Håndbold. Langtidsskadede Asbjørn Madsen samt Nicolai Sommer og Mads K. Andersen er alle ude af spillet - og Nickolei Jensen forventer heller ikke at blive klar.

- Jeg kommer ikke i spil, det tror jeg ikke på, lyder det fra bagspilleren, der går rundt med 10 sting i en flækket læbe.

Dem fik han, da Skanderborgs Nikolaj Nielsen i kampen for to uger siden ramte Nickolei Jensen med panden. Men selv om det krævede en tur på skadestuen, stillede han op igen bare fire dage senere mod TTH Holstebro.

- Jeg skulle egentlig ikke have spillet, men hævelsen var faldet meget op til kampen, og så sagde jeg til Søren (MTH-træner Søren Hansen, red.), at jeg godt kunne bidrage lidt. Det var jeg egentlig godt tilfreds med, og det gik også fint, siger Nickolei Jensen.

Det gør han med tilføjelsen om, at det er noget andet at tage korte indhop for at aflaste trætte spillere end at køre på 100 procent med løb frem og tilbage igennem længere tid.

- Jeg må ikke få puls på. Det er det, der er problemet, siger Nickolei Jensen, der af sin læge har fået besked på at holde sig i ro, så stingene ikke springer op.

Han forventer i stedet at spille igen, når Mors-Thy 1. november møder Aalborg Håndbold. Til samme kamp forventer også Nicolai Sommer at være i spil.