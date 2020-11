Mors-Thy har fundet afløser for anfører

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold har fået en vigtig brik på plads til de kommende to sæsoner - nemlig på stregspilspladsen, hvor Emil Bergholt som bekendt stopper efter denne sæson.

Valget er faldet på Andreas Nielsen fra Nordsjælland Håndbold, som starter i Mors-Thy Håndbold pr. 1. juli 2021 på en aftale med udløb d. 30. juni 2023, fortæller klubben i en pressemeddelelse.

Sportsdirektør i Mors-Thy Håndbold glæder sig over aftalen.

- Vi er godt vante på stregspilspladsen i Mors-Thy Håndbold, og det er vi også i de kommende to sæsoner, hvor vi har lavet en aftale med Andreas Nielsen. I Andreas får vi alsidig stregspiller, som fylder godt på banen, og som er god til at skabe plads. Andreas kan dække fire positioner i forsvaret, og angrebsmæssigt er han bevægelig, gribestærk og afslutningssikker. Trods hans unge alder er han anfører i Nordsjælland Håndbold, så udover en dygtig håndboldspiller får vi også en ledertype i den kommende trup, siger Henrik Hedegaard.

Andreas Nielsen glæder sig til at tage det næste skridt i sin karriere.

- Jeg glæder mig til at komme til en klub, hvor jeg kan udvikle mig yderligere via en dygtig træner og gennem dygtige medspillere, og jeg forventer at blive en bedre håndboldspiller. Forhåbentligt kan jeg også flytte fokus væk fra den tunge ende af ligaen og se opad i tabellen, lyder det fra Andreas Nielsen.

- Jeg kan rigtigt godt se mig selv i Mors-Thy Håndbold, hvis koncept, miljø og visioner passer mig godt, så da Jonas Wille og klubben kontaktede mig, synes jeg selvfølgelig, at det var interessant. For mig at se har Mors-Thy Håndbold rykket sig gennem de seneste år - man satser mere, har rum til at både at kunne udvikle spillere og hente spillere fra den gode ende, og så er der samtidig en klar målsætning om Top 8, siger Andreas Nielsen.