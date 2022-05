Mors-Thy har sat kurs mod ny Final4-deltagelse

VRÅ:Santander Cup kan med mellemrum byde på en artig overraskelse. Det var dog ikke lige det, der skete, da Mors-Thys ligahold var en tur i Vrå for at møde 1. divisionsnedrykkeren ES Vendsyssel.

Efter en pauseføring på 15-12 satte Niels Agesens tropper turboen til efter pausen, og så var den kamp lukket.

- Vi kom foran med otte-ni mål, og det betød, at jeg kunne opfylde sundhedsstabens ønske om at spare en liste på otte spillere, så de ikke fik for meget spilletid i den her kamp, fortæller Niels Agesen, der mest af alt var tilfreds med ét enkelt punkt på onsdagens dagsorden.

- Vi fik ikke nogen skader, og det var noget af det vigtigste. Vi fik spillet til at glide godt i anden halvleg, og det var aldrig for alvor tæt, konstaterer Niels Agesen.

Han var meget tilfreds med, at man fik lukket kampen hurtigt i Vrå. Andetsteds havde Skjern store problemer mod HC Midtjylland. De to hold måtte ud i forlænget spilletid, før Skjern kunne booke billet til næste runde.