Mors-Thy har tabt syv kampe i træk: - Vi tror stadig på, at vi kan komme i slutspillet

HÅNDBOLD:For syvende kamp i træk tabte Mors-Thy Håndbold en kamp i herrernes bedste håndboldrække, da udekampen mod KIF Kolding fredag blev tabt 27-28.

Det var samtidigt tredje gang i træk, at Mors-Thy tabte med bare ét mål.

- Som i de sidste to kampe mod Skjern og TTH var det en god indsats og en god indstilling, men vi var for uskarpe i for mange af de situationer, hvor vi burde have sat boldene i mål. Vi havde gode chancer, men vi tacklede ikke de situationer så godt som modstanderne, og det var hovedårsagen til, at de var bedre i dag, konstaterer Mors-Thy-træner Jonas Wille, der dog ikke er afklaret med, om det var de mange nederlag og den deraf manglende selvtillid, der kostede fredag aften.

- Det er svært at sige. Det handler jo ikke bare om én person, og jeg er ikke inde i hovederne på den enkelte, men det kan godt være, at vi var lidt prægede af alvoren og derfor måske havde svært ved at slippe bremsen, siger Jonas Wille.

Fredagens nederlag var dog ekstra tungt, fordi det faldt mod en af de formodede konkurrenter til en plads i slutspillet.

- Selvfølgelig er det det. Det havde været ekstremt dejligt med to point i dag både i forhold til tabellen og selvtilliden på holdet, men sket er sket, så vi må bare løfte hovederne og komme videre, siger Jonas Wille.

De mange nederlag har sendt Mors-Thy Håndbold ud af den slutspilsgivende top-otte og helt ned på tiendepladsen. Ottendepladsen er dog fortsat inden for ét points afstand.

- Vi har selvfølgelig stadig en tro på, at vi kan komme i slutspillet. Det havde været dejligt med to point i dag, men vi har mange chancer for det også efter jul. Det er svært at komme i slutspillet, og det er endnu sværere, når man er bagud, men det er selvfølgelig stadig muligt for os. Det er dog klart, at vi skal til at vinde nogle kampe, siger Jonas Wille.

Mors-Thy Håndbold har to muligheder for at få brudt den kedelige nederlagsstime på denne side af nytår. Onsdag gælder det en hjemmekamp mod Aalborg Håndbold, inden året rundes af 22. december med en udekamp mod Ribe-Esbjerg.

- Nu skal vi møde Aalborg næste gang, og det er et hold med et højt europæisk niveau, men generelt skal vi ikke lave store justeringer, for det har været stolpe ud i nogle kampe.

- Det vigtigste lige nu er dog, at vi kan håndtere den modgang, vi møder. Gruppen bliver testet på det mentale og deres karakter. Vi skal holde sammen som hold og blive ved med at tro på konceptet, og det er nok den største udfordring i en situation som den, vi går igennem i øjeblikket, siger Jonas Wille.