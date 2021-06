Mors-Thy henter bagspiller i Polen

HÅNDBOLD:I disse dage er stemningen fantastisk i det nordvestjyske hjørne af Danmark. Man har nemlig stadig ikke fået armene ned efter pokaltitlen kom i hus forrige weekend.

Nu får de lokale håndboldfans på Mors og i Thy mere at juble over. Mors-Thy Håndbold har nemlig sikret sig en ny playmaker.

Der er tale om slovenske Andraz Velkavrh, der skifter til de danske pokalmestre fra den polske klub Azoty-Pulawy.

- Det er gået hurtigt fra den første kontakt og til, at jeg nu starter i Mors-Thy Håndbold om en måneds tid. Kontakten opstod mellem Niels Agesen og min tidligere træner, som hurtigt overbeviste mig om, hvilken klub Mors-Thy Håndbold er - i den bedste danske række, med gode resultater, god stemning, gode spillere og en dygtig træner. Jeg har selvfølgelig set de to vilde kampe fra Final4 og kan fornemme, at spillerne spiller med hjertet, og at Mors-Thy Håndbold har nogle fantastiske tilskuere, siger Andraz Velkavrh i en pressemeddelelse.

Den 25-årige slovener er primært hentet til Mors-Thy for at lukke hullet efter Kristian Vukman, der er ude med en skade.

- Det er enormt vigtigt, at vi har fået Andraz ind. Han kommer til at blive god for i bredden, og han kommer til at styrke vores hold, siger den nye Mors-Thy-træner Niels Agesen til Nordjyske.

- Der er tale om en eksplosiv spiller. Han kan skabe noget på meget små rum, og så er han både god til selv at være farlig og god til at sætte sine holdkammerater op, siger Niels Agesen.

Det er via Niels Agesens netværk, at man fandt frem til Andraz Velkavrh.

- Han får meget rosende med på vejen. Der er tale om en ydmyg spiller med en god indstilling til tingene, og så er det tydeligt, at han gerne vil blive bedre. Det er en meget spændende type at arbejde med. I det hele taget passer Andraz godt ind i klubbens dyder, siger Niels Agesen.

Når talen falder på en slovensk playmaker i dansk håndbold, vil det uundgåeligt skabe sammenligninger med Sebastian Skube, der gennem en årrække var en kæmpe profil i den danske liga for BSH.

- Det vil ikke være fair at sammenligne de to, men jeg kan godt forstå tanken. Der er også visse ligheder mellem de to, men det er ikke en ny Sebastian Skube, vi har fået fingrene i, siger Niels Agesen.