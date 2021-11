Mors-Thy henter erstatning for Erik Toft hos ligarivaler

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold mister en lang række profiler fra næste sæson, men er samtidig i gang med at finde erstatningerne.

Tirsdag aften præsenterede den nordvestjyske klub Mads Thymann, som skifter til Mors-Thy 1. juli 2022.

Den 24-årige venstre back er blevet udstyret med en kontrakt, som strækker sig to år frem.

- Det var tid til, at der skulle ske noget nyt for mig, og Mors-Thy Håndbold kom med et godt tilbud og et spændende projekt, som jeg kunne se mig selv i. For mig er det et step op i forhold til økonomi og setup, og valget er truffet ud fra, hvad jeg synes vil være bedst for min karriere, siger Mads Thymann i en pressemedelelse.

Mads Thymann har spillet seks sæsoner hos ligakonkurrenterne Lemvig-Thyborøn Håndbold, men glæder sig til at slutte sig til et ungt Mors-Thy-hold.

- Jeg kan godt lide, at der bliver hentet spillere ind med tanke på den måde, man gerne vil spille håndbold på, og det ser megaspændende ud med et nyt, ungt hold og en ny måde at spille på, lyder det fra Mads Thymann.

Cheftræner Niels Agesen ser ligeledes frem til fra næste sæson at skulle arbejde med venstrebacken.

- Mads Thymann har noget x-factor. Han er en spillende skytte, han bevæger sig godt, han har et rigtigt godt skud, og han kan selv skabe gode situationer. Samtidig er han meget reflekterende og bevidst om, hvad han kan og ikke kan, og så er han en moden spiller, som kommer med en stor bunke rutine og erfaring, og det har vi behov for. Vi ser frem til at få Mads indlemmet i truppen i Mors-Thy Håndbold, siger Niels Agesen.