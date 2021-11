Her er Mors-Thys afløser for Mads Hoxer: Gammel kending vender hjem

HÅNDBOLD:Mors-Thy mister en stor profil på højre back-position, når Mads Hoxer til sommer skifter til Aalborg Håndbold. Nordvestjyderne har nu fundet en velkendt ansigt, der skal hjælpe med at lukke hullet på pladsen.

24-årige Nicolaj Spanggaard har netop underskrevet en aftale gældende fra juli 2022 og to år frem. Han kommer fra håndboldliga-konkurrenterne fra Lemvig-Thyborøn, hvor han er i gang med sin tredje sæson.

Venstrehåndede Nicolaj Spanggaard har spillet ungdomshåndbold i HF Mors og nåede i alt fire sæsoner som senior hos Mors-Thy - uden for alvor at slå igennem.

- Da jeg dengang forlod Mors, var det med udvikling for øje. Min tid i Lemvig-Thyborøn har været med til at definere mig som håndboldspiller, og min ambition er nu at slå igennem for Mors-Thy og blive en profil på holdet, udtaler Nicolaj Spanggaard om comebacket til "Bette Belkan".

Nicolaj Spanggaard har altid været en stærk forsvarsspiller, men i løbet af sin tid hos Lemvig-Thyborøn har han også udviklet sig til at være et aktiv i angrebsspillet.

- Vi får en spiller, som er gået fra at være andenvalg og stort set kun spille i forsvaret til nu at være førstevalg på sin position i begge ender af banen. Spanggaard har virkelig arbejdet med de udviklingsområder, han har haft, og kommer tilbage til Mors-Thy Håndbold som en sublim forsvarsspiller og en aggressiv angrebsspiller med et stærkt brud og et rigtigt godt skud, roser Mors-Thys cheftræner, Niels Agesen i en pressemeddelelse.