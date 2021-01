Mors-Thy henter hårdtarbejdende svensk kriger

NYKØBING:- Det er en drøm, der går i opfyldelse.

Med de ord fra Axel Franzén er vejen banet for et frugtbart samarbejde mellem Mors-Thy Håndbold og den 24-årige svenske stregspiller, som fra 1. juli tiltræder i den nordjyske ligaklub på en to-årig kontrakt.

Den 191 cm høje og 100 kg tunge Axel Franzén kommer fra den svenske ligaklub Alingsås HK, hvor han er i gang med lidt af en fantom-sæson med 73 mål på 82 afslutninger i 20 kampe, og Mors-Thy Håndbolds sportsdirektør, Henrik Hedegaard, glæder sig over, at det er lykkedes klubben at sikre sig svenskeren.

- I løbet af de sidste tre sæsoner har Axel Franzén etableret sig som en af de allerbedste stregspillere i den svenske liga. I indeværende sæson har han også fået sit gennembrud på europæisk niveau med flere gode præstationer i European League mod gode hold. Derudover er Axel en ærgerrig og hårdtarbejdende kriger, som passer godt ind i Mors-Thy Håndbolds DNA, lyder skudsmålet fra Henrik Hedegaard.

Jonas Wille, træner i Mors-Thy, kender den svenske stregspiller fra en fælles fortid i den svenske klub Skövde IK. Arkivfoto: Bente Poder

Der er ingen tvivl om, at aftalen med ham er kommet i stand på anbefaling fra nordjydernes norske træner Jonas Wille. I 2018 var han cheftræner i den svenske klub Skövde IK, som dengang havde Axel Franzén i truppen.

- Det var meget tillokkende, da Jonas Wille kontaktede mig og viste interesse for at få mig til Danmark og Mors-Thy Håndbold. Han er en fantastisk træner, som er skarp på udvikling af sine spillere, og det er en af de ting, jeg søger, siger Axel Franzén, som også glæder sig til at stifte bekendtskab med dansk ligahåndbold.

- Den danske liga er et skridt op i forhold til den svenske, og jeg ser frem til at spille med bedre spillere og mod bedre hold - det er sådan man udvikler sig og bliver bedre. Jeg vil gerne være med til at gøre Mors-Thy Håndbold til et etableret slutspilshold. Som spillertype er jeg meget engageret, og jeg elsker at skabe god stemning på holdet og på lægterne, og folk i hallen kommer til at opleve attitude, brøl og jubel fra mig. Det bliver et nyt og spændende eventyr for min kæreste og mig, som vi glæder os meget til, lyder det fra Axel Franzén.