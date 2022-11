Mors-Thy henter tidligere akademispiller hjem

NYKØBING:MORS: Ude godt men hjemme bedst. Det er parolen for Kasper Didriksen, der vender hjem til Mors-Thy Håndbold efter at have samlet værdifuld ligaerfaring hos HC Midtjylland.

Mors-Thy Håndbold har lavet en treårig aftale med den 23-årige stregspiller, som skiftede til HC Midtjylland tilbage i 2019. Inden da var det det blevet til en enkelt ligakamp for Mors-Thy, så han har med andre ord fået debut for sin kommende klub.

- Jeg har haft nogle gode snakke med Niels Agesen, og jeg synes, at planerne for de kommende år lyder spændende. Jeg glæder mig til at komme tilbage til Mors-Thy Håndbold, hvor jeg kender miljøet fra et par gode år som ungdomsspiller, siger Kasper Didriksen.

- Jeg synes, at klubben har taget et step op de senere år med slutspil og Final4, og det bliver også et step op for mig at komme tilbage og spille sammen med nogle dygtige spillere, som jeg skal tage ved lære af, lyder det fra Kasper Didriksen.

Hos cheftræner Niels Agesen er der også stor glæde over, at man bliver genforenet med et af klubbens mange produkter fra akademiet.

- Vi har haft Kasper i kikkerten længe, og qua hans tid på vores eget akademi og nogle gode år i HC Midtjylland, er vi sikre på, at vi får en spiller, der passer godt ind i vores kultur og dna. Kasper arbejder stenhårdt, han er bevægelig og har en god fysik. Hans udviklingspotentiale er stadig stort i begge ender af banen, og jeg tror på, at vi kan være med til at løfte ham yderligere, udtaler Niels Agesen i en pressemeddelelse.

Kasper Didriksen kommer til at blive en del af en streg-trio, der også indeholder Henrik Toft, der vender hjem fra PSG og den nuværende MTH-spiller Kasper Lindgren, der for kort tid siden offentliggjorde en kontraktforlængelse.

Dermed ser det defensive fundament også ud til at være på plads til næste sæson for Mors-Thy Håndbold. Ikke alene har man tre stregspillere på plads, men man har også to keepere på plads. Svend Rughave, der er skadet lige nu, og Rasmus Henriksen er begge på kontrakt for næste sæson.