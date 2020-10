Mors-Thy holder på forsvarsstyrmand

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold og Kasper Lindgren forlænger det nuværende samarbejde med endnu et år, så Lindgrens aftale løber til 30. juni 2023, fortæller klubben onsdag aften i en pressemeddelelse.

Kasper Lindgren har været en del af Mors-Thy Håndbolds ligatrup siden sæson 2017/18, og siden da har 2-metermanden udviklet især sine forsvarskompetencer og med sikre skridt har han arbejdet sig ind som en af holdets forsvarskrumtapper.

For sportsdirektør Henrik Hedegaard er det en vigtig brik, der er kommet på plads.

- Kasper Lindgren er en af vores spillere, som siden U10 har været igennem hele talentsystemet i HF Mors og Sports College Mors, og det er rart at se talentarbejdet give pote. Det er en forlængelse, som giver ro på i forhold til forsvarsdelen, hvor vi gerne vil have kontinuitet. Her har Kasper Lindgren gennem de senere år gennemgået en stor udvikling og er blevet en markant spiller for os. Vi er sikre på, at vi kommer til at se endnu mere fra Lindgren de kommende sæsoner, så det er dejligt at kunne sætte flueben ved den her aftale, siger Henrik Hedegaard.

Kasper Lindgren glæder sig over, at aftalen er på plads.

- Jeg føler, at Mors-Thy Håndbold er det rigtige sted for mig. Jeg har et stort ansvar, og jeg spiller meget - mere kan man ikke ønske. Vi arbejder på at omskole og udvikle mig til stregspiller, så jeg også kan spille med i angrebet og ikke kun i forsvaret, ligesom lederskab i forsvarsdelen også er et fokuspunkt for mig, siger Kasper Lindgren.

Forventningerne er at være en fast del af slutspillet.

- Jeg vil være med til at rykke Mors-Thy Håndbold til næste step. Vi skal være en fast slutspilsdeltager, og vi skal være et hold, som driller de store hold og tager uventede point. Jeg ser Mors-Thy Håndbold som en klub på vej frem, hvor der hele tiden bliver bygget på, og hvor alle knokler benhårdt for at skabe de allerbedste rammer for os spillere, for sponsorer og for vores tilskuere. Her er en rigtig god kultur, som jeg glæder mig over at være en del af fremover, siger Kasper Lindgren.